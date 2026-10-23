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अंकिता भंडारी हत्याकांड: पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने नार्को टेस्ट के लिए जताई सहमति, उर्मिला सनावर भी पहुंची CBI कोर्ट

अंकिता भंडारी हत्याकांड में नार्को टेस्ट ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की पहचान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति जताई है. शुक्रवार 23 अक्टूबर को वह देहरादून सीबीआई कोर्ट पहुंचे और मीडिया के सामने सहमति से जुड़ा पत्र भी दिखाया. वहीं, मामले में कथित VIP के खुलासे को लेकर जांच कर रही सीबीआई उर्मिला सनावर के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है.

नार्को टेस्ट के लिए सुरेश राठौर ने जताई सहमति: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की पहचान को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में वायरल हुए ऑडियो और उससे जुड़े दावों के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है. इसी बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताते हुए जांच एजेंसियों को सहयोग देने की बात कही है. मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाए हैं. हालांकि, वायरल ऑडियो को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.