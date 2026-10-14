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दिल्ली में धरने पर अंकिता के माता पिता, मिलने पहुंचे राहुल-प्रियंका, मदद का दिया भरोसा

धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता ( फोटो सोर्स: @yogitabhayana )

नई दिल्ली/ देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. अंकिता भंडारी के माता पिता दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर धरने पर बैठ गये हैं. उनके धरने पर बैठने को कारण कथित वीआईपी की नियुक्ति है. अंकिता भंडारी के माता पिता के धरने पर बैठने की खबर के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे.

अंकिता के परिजनों से मिले राहुल-प्रियंका: अंकिता भंडारी के माता पिता के धरने पर बैठने की खबर के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे. इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहीं. राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय का भरोसा दिलाया है. राहुल गांधी ने कहा वे अंकिता के परिजनों की हर संभव मदद करनेंगे. उन्होंने परिवार के साथ हर स्थिति में खड़े रहने की बात कही है.