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अंकिता भंडारी मामला: मीडिया के सामने छलके मां के आंसू, कहा- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच

अंकिता भंडारी के परिवार ने रखी अपनी मांगें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली में विरोध तेज हो गया है. गुरुवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अंकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या 18 सितंबर, 2022 को हुई थी, लेकिन करीब चार साल बाद भी मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. उन्होंने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अंकिता की कुछ चैट व मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पुराने मोबाइल फोन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की पर्याप्त जांच नहीं की गई है.

अंकिता के पिता ने सीबीआई से कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग की है, जिसमें सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने, रिजॉर्ट को किसके आदेश पर तोड़े जाने व मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पुराने मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर उससे संबंधित डेटा हासिल किए जाने की मांग शामिल है. साथ ही यह भी मांग की गई है कि सीबीआई जांच को स्वतंत्र व प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए.