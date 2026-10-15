अंकिता भंडारी मामला: मीडिया के सामने छलके मां के आंसू, कहा- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच
परिवार की तरफ से कहा गया कि महत्वपूर्ण गवाहों व फोन के डेटा की जांच जल्द होनी चाहिए. और क्या कहा उन्होंने, पढ़ें..
Published : October 15, 2026 at 10:33 PM IST
नई दिल्ली: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली में विरोध तेज हो गया है. गुरुवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अंकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या 18 सितंबर, 2022 को हुई थी, लेकिन करीब चार साल बाद भी मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. उन्होंने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अंकिता की कुछ चैट व मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पुराने मोबाइल फोन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की पर्याप्त जांच नहीं की गई है.
अंकिता के पिता ने सीबीआई से कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग की है, जिसमें सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने, रिजॉर्ट को किसके आदेश पर तोड़े जाने व मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पुराने मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर उससे संबंधित डेटा हासिल किए जाने की मांग शामिल है. साथ ही यह भी मांग की गई है कि सीबीआई जांच को स्वतंत्र व प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए.
सीबीआई जांच को लेकर भी उठाए सवाल
अंकिता के पिता के मुताबिक, परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और 7 जनवरी, 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि 2 फरवरी, 2026 को सीबीआई को जांच दिए जाने की जानकारी मिली और बाद में एजेंसी की ओर से संपर्क किया गया. उनके अनुसार, कई महीने बाद सितंबर 2026 में सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण गवाहों व फोन डेटा की जांच जल्द होनी चाहिए.
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इंडिया गेट पर चला था प्रदर्शन
परिवार का कहना है कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय व मामले के उन सवालों के जवाब चाहता है, जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं. बुधवार को उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी भी मिलने पहुंचे थे. तड़के करीब चार बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था. बाद में अंकिता के माता-पिता को छोड़ दिया गया था. सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक बेटी खो चुके परिवार की बात सुनने के बजाय उस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना था कि परिवार की मांगों का जवाब जांच के जरिए दिया जाना चाहिए. अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में रिजॉर्ट में हत्या हुई थी. मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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