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शंकराचार्य से मुलाकात के बाद बोलीं उर्मिला सनावर, अब मैं चंडी बन गई हूं, राक्षसों का अंत तय

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिली उर्मिला सनावर ( Photo-ETV Bharat )

उर्मिला सनावर ने कहा कि अंकिता के लिए आवाज उठाने पर उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी लोग उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं हैं. उर्मिला सनावर ने कहा कि अब वो चंडी बन गई हैं और राक्षसों का अंत तय है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनका नार्को टेस्ट होना था, तभी उनके खिलाफ पांच करोड़ रुपए की रंगदारी का झूठा केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया. जेल में बुखार के दौरान दवा देने के नाम पर खून निकालने और इंजेक्शन लगाने का आरोप भी लगाया.