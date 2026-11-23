शंकराचार्य से मुलाकात के बाद बोलीं उर्मिला सनावर, अब मैं चंडी बन गई हूं, राक्षसों का अंत तय
अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई के लिए उर्मिला सनावर ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 8:07 AM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित ऑडियो को लेकर चर्चा में आईं अभिनेत्री उर्मिला सनावर बीते दिन कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचीं. जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. उर्मिला सनावर ने अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई से जुड़ी सभी जानकारियों को शंकराचार्य के सामने रखा. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अंकिता और उसके माता पिता को अब तक न्याय नहीं मिलने को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला.
उर्मिला सनावर ने कहा कि अंकिता के लिए आवाज उठाने पर उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी लोग उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं हैं. उर्मिला सनावर ने कहा कि अब वो चंडी बन गई हैं और राक्षसों का अंत तय है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनका नार्को टेस्ट होना था, तभी उनके खिलाफ पांच करोड़ रुपए की रंगदारी का झूठा केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया. जेल में बुखार के दौरान दवा देने के नाम पर खून निकालने और इंजेक्शन लगाने का आरोप भी लगाया.
साथ ही आशंका जताई कि नार्को टेस्ट से पहले उनकी हत्या हो सकती है. उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की.वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अंकिता भंडारी और उसके माता पिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाना प्रदेश सरकार की बड़ी विफलता है. उन्होंने कहा कि मामले में जिस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम सामने आया था, उसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचाए जाने से प्रदेश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उर्मिला एक बेटी को न्याय दिलाने की भावना से सामने आई थीं, लेकिन उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि जनता की नाराजगी को नजरअंदाज करना सरकार को भारी पड़ सकता है. शंकराचार्य ने कहा कि न्याय की लड़ाई में उर्मिला अकेली नहीं हैं. उन्होंने सरकार से मामले में न्याय सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि अंकिता और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए. बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है. वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर उल्टा कांग्रेस को कोस रही है.
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