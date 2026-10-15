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अंकिता भंडारी केस: इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में किया रिहा

अंकिता भंडारी के माता पिता हिरासत में लेने के बाद रिहा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अंकिता के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने तड़के सुबह हिरासत में ले लिया. हालांकि, कुछ घंटों की हिरासत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. इस पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से विरोध के सुर तेज हो गए हैं और विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

बुधवार शाम को अंकिता भंडारी के माता-पिता और अन्य समर्थक इंडिया गेट पर धरना दे रहे थे. समाज सेवी योगिता भयाना समेत अन्य प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कुछ राजनीतिक नियुक्तियों और इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए. नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचें थे. विरोध प्रदर्शन के दौरान तड़के करीब चार बजे पुलिस हरकत में आई और माता-पिता समेत वहां मौजूद कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों व विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार और समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला.