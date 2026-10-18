अंकिता भंडारी हत्याकांड; सहारनपुर पहुंची CBI टीम, अभिनेत्री उर्मिला से पूछताछ
इस घटनाक्रम के बाद अंकिता भंडारी प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 3:21 PM IST
सहारनपुर: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जांच में तेजी आई है. रविवार को मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की चार सदस्यीय टीम सहारनपुर पहुंची है. जानकारी के मुताबिक, टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं. टीम अभिनेत्री उर्मिला से पूछताछ करने पहुंची है. इससे पहले शनिवार को भी सीबीआई टीम उर्मिला के घर पहुंची थी, लेकिन वे नहीं मिलीं थीं. जिसके बाद टीम बिना पूछताछ किए लौट गई थी. इस घटनाक्रम के बाद अंकिता भंडारी प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी मामले में अभिनेत्री उर्मिला ने पहले उत्तराखंड के कई चर्चित नामों का उल्लेख किया था. इन्हीं दावों और मामले से जुड़े तथ्यों के संबंध में सीबीआई की पूछताछ को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का संवेदनशील और चर्चित मामला रहा है. इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को सामने लाने की मांग लगातार उठती रही है. ऐसे में सहारनपुर पहुंची सीबीआई टीम की कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हैं.
फिलहाल, किन बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी और जांच में क्या तथ्य सामने आएंगे, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है. सीबीआई की ओर से पूछताछ के निष्कर्ष या किसी नए खुलासे की औपचारिक पुष्टि होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से मामले की आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है.
एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि जनपद में सीबीआई की टीम आने की जानकारी हुई है. सीबीआई अभिनेत्री उर्मिला से पूछताछ करने उसके घर पहुंची है. विस्तृत जानकारी मिलने पर बाद में बता पाएंगे.
अंकिता भंडारी हत्याकांड
- 2022 में अगस्त के महीने में अंकिता भंडारी ने गंगा-भोगपुर वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम संभाला
- 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट से लापता हुईं
- 19-20 सितंबर 2022 को अंकिता के परिवार ने गुमशुदगी दर्ज करवाई.
- इस मामले में राजस्व पुलिस ने FIR दर्ज की
- 22 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर
- जांच के लिए SIT का गठन, मामले में हत्या और साजिश की धाराएं लगीं
- 23 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीन आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता गिरफ्तार
- 23 सितंबर 2022 को ही आधी रात में वनंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन
- 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से मिला
- SDRF ने बरामद कर पोस्टमॉर्टम करवाया, जिसमें डूबने से मौत की पुष्टि
- शव मिलने के बाद उत्तराखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन
- इसके बाद ही भाजपा नेता विनोद आर्य पार्टी से निष्कासित
- दिसंबर 2022 में अंकिता भंडारी मामले में चार्जशीट दाखिल
- मार्च 2023 में अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अदालत में आरोप तय
- 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया
- अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
- दिसंबर 2025 में उर्मिला सनावर का ऑडियो वायरल
- इस वायरल ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम आया
- जिसके बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आया
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