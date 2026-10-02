एशियन गेम्स-2026: भारत को पहली बार आर्चरी में मिला गोल्ड, ईटीवी भारत से बातचीत में गोल्डेन गर्ल अंकिता भगत ने जाहिर की खुशई
एशियन गेम्स-2026 में जमशेदपुर के अंकिता भकत ने पहली बार भारत को रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीताकर इतिहास रच दिया है. रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार
Published : October 2, 2026 at 9:00 PM IST
जमशेदपुर: टाटा आर्चरी की आर्चर अंकिता भकत ने भारत को पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीताकर इतिहास रचा है. अंकिता ने रिकर्व टीम आर्चरी में दक्षिण कोरिया को हराकर देश का नाम रोशन किया है. अंकिता की इस जीत पर टाटा आर्चरी एकेडमी में खुशियों की लहर है. टाटा आर्चरी की कोच पद्मश्री से पुरस्कृत पूर्णिमा महतो ने बताया कि पहली बार एशियन गेम्स आर्चरी में कोरिया को अंकिता एंड टीम ने शिकस्त दी है. वहीं गोल्ड विजेता अंकिता ने कहा कि सोचे नहीं थे कि गोल्ड जीतेंगे.
बता दें कि जापान के आईची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स-2026 में ऐतिहासिक फाइनल में भारत को गत चैंपियन दक्षिण कोरिया पर 5-3 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. अंकिता ने कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोद के साथ मिलकर 2 अक्टूबर को ओकाजाकी में खेले गए मुकाबले में लगातार चैंपियन टीम दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया.
ऐतिहासिक जीत पर अंकिता की प्रतिक्रिया
इस ऐतिहासिक जीत पर अंकिता भकत ने ऑनलाइन बात करते हुए कहा कि हम यह सोच कर आज ग्राउंड में गए थे कि हमें खेलना है. जीतेंगे ऐसा सोचे नहीं थे. लेकिन आज की जीत देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बिना सहयोग से यहां तक पहुंचना संभव नहीं था.
2022 एशियन गेम्स में जीता था कांस्य पदक
अंकिता भकत के लिए यह स्वर्ण पदक एशियन गेम्स में उनके शानदार सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 2022 एशियन गेम्स में वह भारत को कांस्य पदक जीताने वाली महिला रिकर्व टीम का हिस्सा थी. 2022 की टीम में अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर शामिल थीं. कोलकाता की रहने वाली अंकिता ने 16 वर्ष की उम्र में वर्ष 2014 में जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी अकादमी में प्रवेश लिया. यहां उन्होंने रिकर्व तीरंदाजी को अपनाया और पद्मश्री पूर्णिमा महतो, हेड कोच, टाटा आर्चरी अकादमी सहित अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया.
अंकिता को पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता वर्ष 2017 में मिली, जब उन्होंने अर्जेंटीना के रोसारियो में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में जेमसन सिंह निंगथौजम के साथ जूनियर मिक्स्ड-टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था. यह जीत 2011 के बाद भारत का पहला विश्व युवा खिताब था. इसके बाद से अंकिता ने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स सहित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.
मई 2026 भारतीय टीम की भी हिस्सा थी अंकिता
वर्ष 2021 में अंकिता भारत की महिला रिकर्व टीम का हिस्सा थीं, जिसने ग्वाटेमाला में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज-1 और पेरिस में स्टेज-3 में स्वर्ण पदक जीता था. मई 2026 में उन्होंने अपने रिकॉर्ड में एक और वर्ल्ड कप स्टेज स्वर्ण पदक जोड़ा था, जब शंघाई में स्टेज-2 के फाइनल में भारतीय टीम ने चीन को हराया था. इस जीत के साथ अंकिता अब वर्ल्ड कप स्टेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की तीन महिला रिकर्व टीमों का हिस्सा रह चुकी हैं.
नवंबर 2025 में अंकिता ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वह एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी. ढाका में खेले गए फाइनल में उन्होंने कोरिया की पेरिस 2024 ओलंपिक रजत पदक विजेता नाम सुह्योन को 7-3 से हराया था.
अंकिता की कोच ने की सराहना
अंकिता के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच पूर्णिमा महतो ने बताया कि सुबह मैं मैच जीतने के बाद भावुक हो गई. मुझे अपनी टीम पर गर्व है और पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम्स आर्चरी में दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ा है, यह ऐतिहासिक जीत है. उन्होंने बताया कि देश में बहुत कम संख्या में लेफ्ट हेंडर आर्चर है, उनमें अंकिता एक है और देश के लिए खेलने वाली पहली लेफ्ट हेंडर आर्चर है.
वहीं टाटा आर्चरी एकेडमी में आर्चर काफी उत्साहित है. खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें अपने एकेडमी की आर्चर अंकिता पर गर्व है. अंकिता हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई है. बहरहाल अंकिता के उम्दा प्रदर्शन से मिली ऐतिहासिक जीत से जमशेदपुर झारखंड के साथ देश का नाम भी रौशन हुआ है.
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