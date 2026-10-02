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एशियन गेम्स-2026: भारत को पहली बार आर्चरी में मिला गोल्ड, ईटीवी भारत से बातचीत में गोल्डेन गर्ल अंकिता भगत ने जाहिर की खुशई

गोल्ड मेडल दिखातीं अंकिता भगत ( ईटीवी भारत )