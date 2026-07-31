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अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. IB अधिकारी की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 जुलाई, 2026 को ताहिर हुसैन, नजीम , कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है. पुलिस ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला बताया था. शुक्रवार (31 जुलाई) को सजा का ऐलान करने से पहले जज ने कहा यह बहुत गंभीर घटना थी. अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई. उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी. कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी. जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था. इन आरोपियों को किया गया था बरी: इससे पहले, कोर्ट ने 13 जुलाई को पाचों को दोषी करार देते हुए इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया था उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.