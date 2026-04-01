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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स : रेसलर अंजित कुमार मुंडा ने जीता गोल्ड, आर्मी में हैं अग्निवीर

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अग्निवीर रेसलर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है. अंजित कुमार मुंडा गरीब किसान के बेटे हैं.

ANJIT KUMAR MUNDA
रेसलर अंजित कुमार मुंडा ने जीता गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 12:48 PM IST

5 Min Read
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देशदीपक गुप्ता,संवाददाता

सरगुजा : झारखंड के रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव सुगिया के रहने वाले युवा पहलवान अंजित कुमार मुंडा ने खेलो इंडिया गेम में कमाल कर दिखाया है. अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दौरान अंजित ने 67 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है.


स्पोर्ट्स अकादमी में की ट्रेनिंग
मात्र 20 वर्ष की उम्र में सफलता के शिखर को छूने वाले अंजित का जीवन चुनौतियों से भरा रहा. वर्ष 2009 में पिता की मौत हो जाने के बाद, उनकी माता ने खेती-बाड़ी और कठिन परिश्रम के बल पर परिवार को संभाला. अंजित ने वर्ष 2017-18 में कुश्ती की शुरुआत की और जेएसएसपीएस स्पोर्ट्स अकादमी में लगभग 6 वर्षों तक ट्रेनिंग की. उनकी शारीरिक क्षमता और तकनीक को देखते हुए प्रशिक्षकों ने उन्हें कुश्ती के लिए तराशा. अंजित की खेल प्रतिभा और देश सेवा के जज्बे ने उन्हें भारतीय सेना तक पहुंचा दिया. पिछले वर्ष ही उनका चयन अग्निवीर जीडी के पद पर हुआ है.ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अंजित कुमार ने कई सवालों के जवाब दिए

गरीब किसान के बेटे ने ट्राइबल गेम्स में जीता गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल : अंजीत आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? कैसे आप रेसलिंग के फील्ड में आ गए? जवाब : मेरा नाम अंजीत कुमार मुंडा है, मैं झारखंड के रामगढ़ जिला के छोटे से गांव सुगिया से हूं. मैं जब छोटा था तो अंडर 14 से जब सीसीएल और गवर्नमेंट जो कि एक पहल निकाली थी जो कि एकेडमी है. तो मैंने ट्रायल दिया था. उस ट्रायल में सिलेक्शन होने के बाद मैं ट्रायल होने के बाद उसके बाद मैं गया तो छ महीना फिजिकल चला और उसके बाद कोचेस ने बताएं कि जो बच्चे दो गेम में जाने के पोश्चर बॉडी पोश्चर वो जो भी है उसको निखारा गया. उसके बाद हमारे चीफ कोच थे भोाना सिंह जी और उन्होंने हमें कुश्ती में चुना और उसके बाद मैंने कुश्ती स्टार्ट किया. उसके बाद धीरे-धीरे और भी कोचेस आए. कोचेस का बड़ा रोल रहता है.
Anjit kumar munda Wrestler
रेसलर अंजित कुमार मुंडा ने जीता गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


सवाल : घर में कौन-कौन है? घर का परिवार कैसे चलता है? कौन घर को चलाता है?

जवाब : घर में तो मम्मी है पापा गुजर गए बहुत पहले, वही 2009 या 10 में अभी भैया हैं वो दीदी है दीदी का शादी हो गया पिछले दो साल में और अभी भैया प्राइवेट जॉब करते हैं इससे पहले मम्मी खेतीबाड़ी करके जो भी होता था थोड़ा बहुत करती थी. आर्थिक स्थिति अभी कुछ ठीक है.



सवाल : आपका चयन अग्निवीर में कैसे हुआ कब हुआ ?


जवाब : मैंने तो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां पे छ साल लगभग ट्रेनिंग किया उसके बाद 12 वीं पास होने के बाद एकेडमी से बाहर किया जाता था. तो बाहर हो गया तो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी खुली हमारी झारखंड में उसके बाद मैंने वहां पर रहा कोचिंग किया फिर बहुत सारे मेडल भी जीता उसके बाद अग्निवीर का फॉर्म निकला स्पोर्ट कोटा में तो मैंने अप्लाई किया तो गया उसके बाद हो गया सब और बिहार रेजीमेंट में आज अग्नवीर जीडी में हूँ. अभी मेरी ड्यूटी राजस्थान श्रीगंगानगर लालगढ़ जटान में है, बॉर्डर पड़ता है 20-22 किमी पर.



सवाल : अभी आपको यहां पर किस खेल में कौन सा मेडल मिला है ?


जवाब : मैं कुश्ती में 67 किग्रा रोमन में मैंने गोल्ड मेडल जीता. मैंने पहले में भी मेडल जीता लेकिन गोल्ड नहीं जीता हूं. मेरे नेशनल में लगभग छह सात मेडल है. मैंने खेलो इंडिया में जब पंचकूला में हुआ था तो उसमें मेरा ब्रोंज़ मेडल था और सीनियर फेडरेशन कप 2004 में ब्रोंज़ मेडल और अंडर 17 में सिल्वर है.



सवाल : आप यहां गोल्ड जीते हैं. सरगुजा आए हैं. कैसा लगा.


जवाब : बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी कदम उठा रही है कि ट्राइबल्स बच्चे के लिए इतने अच्छे प्लेटफार्म दे रहे हैं तो बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता है. आज ऐसे-ऐसे प्लेटफार्म मिल रहे हैं और देखेंगे बहुत सारे बच्चे तो मोटिवेट भी होंगे कि मै भी कुछ करूंगा.


सवाल : आगे क्या प्लानिंग है? आगे क्या करना चाहेंगे?



जवाब : आगे प्लानिंग यही है कि अभी रिसेंटली में यहीं पे होने वाला है छत्तीसगढ़ में ही रायपुर में अंडर 20 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इसमें सोच रहा हूं मेडल लगे, मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रहे तो मेडल लगने के बाद ट्रायल होती है इंडिया के लिए तो इंडिया में इंडिया के लिए ट्रायल दूं और इंडिया के लिए खेलूं




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