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भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बड़ी राहत, हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव से जुड़े बदसलूकी मामले में हटाया नाम, जानें पूरा विवाद

हरियाणवी डांसर अंजलि राघव से जुड़े विवाद में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बड़ी राहत दी है.

ANJALI RAGHAV PAWAN SINGH DISPUTE
ANJALI RAGHAV PAWAN SINGH DISPUTE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद: हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बड़ी राहत दी है. आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने हरियाणवी डांसर अंजलि राघव से जुड़े विवाद में पवन सिंह का नाम आधिकारिक तौर पर हटाने के आदेश दिए हैं. रेनू भाटिया ने बताया कि इस मामले में पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी मांग ली है. अंजलि ने पवन सिंह को माफ कर दिया है. जिसके चलते पवन सिंह के खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दिया गया है.

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को राहत: फरीदाबाद में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने हरियाणवी डांसर अंजली राघव के साथ बदसलूकी के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान शिकायतकर्ता अंजली राघव आयोग के सामने पेश हुईं और अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अंजली राघव ने कहा कि उन्होंने पहले जो आरोप लगाए थे, अब उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी डालकर उनसे माफी मांग ली थी. इसके बाद उन्होंने पवन सिंह को माफ कर दिया. अंजलि ने कहा कि अब उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं है.

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बड़ी राहत, हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव से जुड़े बदससूकी मामले में हटाया नाम (Etv Bharat)

हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने अंजलि राघव की पेशी: फरीदाबाद में शिकायतकर्ता अंजलि राघव ने कहा कि उनकी मुख्य शिकायत पवन सिंह को लेकर नहीं थी. उन्होंने बताया कि "मैंने पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया था. मेरी शिकायत उन 2-3 लोगों के खिलाफ थी, जिन्होंने मेरी आपत्तिजनक और भद्दी वीडियो बनाई. उन्हीं आरोपियों ने मेरी फोटो और मोबाइल नंबर आपत्तिजनक साइट पर डाले. जिससे मुझे मानसिक परेशानी हुई. उन लोगों का नाम अब महिला आयोग को दिया है."

अंजलि राघव का आरोप: अंजलि राघव ने आयोग को बताया कि लखनऊ में स्टेज पर हुई घटना के बाद कुछ लोगों ने उस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी फोटो और मोबाइल नंबर को पोर्न साइट्स पर भी डाल दिया, जिससे उन्हें काफी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. अंजलि ने आयोग से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अंजलि राघव का पक्ष सुनने के बाद आयोग ने इस केस से पवन सिंह का नाम हटाने के निर्देश दिए.

महिला आयोग की सुनवाई के बाद जानें अंजलि ने क्या कहा (Etv Bharat)

आयोग की चेयरपर्सन ने जानें क्या कहा: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि "जो लोग सोशल मीडिया पर अंजलि राघव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे या वीडियो वायरल कर रहे थे. उनके नाम मामले में शामिल किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. महिला आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को पंचकूला में तय की है. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन लोगों के नाम इस मामले में दर्ज किए गए हैं, उन्हें अगली सुनवाई में आयोग के सामने पेश होना होगा."

क्या है पूरा विवाद? भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह और हरियाणवी अभिनेत्री व डांसर अंजलि राघव के बीच मुख्य विवाद एक स्टेज शो के दौरान 'बैड टच' यानी गलत तरीके से छूने के आरोपों से जुड़ा है. विवाद की शुरुआत स्टेज पर बदसलूकी से हुई. आरोप था कि अगस्त 2025 में लखनऊ में एक गाना लॉन्च इवेंट के दौरान, पवन सिंह ने स्टेज पर अंजलि राघव की कमर को बार-बार छुआ. अंजलि ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया. उन्होंने कहा कि वो उस वक्त काफी असहज और डरी हुई महसूस कर रही थीं. इस घटना से आहत होकर अंजलि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा काम ना करने का फैसला किया था.

पवन सिंह की माफी और नया मोड़: विवाद बढ़ने के बाद पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से और इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अंजलि से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनकी मंशा गलत नहीं थी. वहीं अंजलि ने हाल हरियाणा महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई. अंजलि का आरोप है कि पवन सिंह की पीआर टीम और उनके समर्थक उस घटना के वीडियो और तस्वीरों को आपत्तिजनक तरीके से (जैसे पोर्न साइट्स पर या गलत थंबनेल के साथ) वायरल कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है. इसी मामले पर आज हरियाणा महिला आयोग ने कार्रवाई की है.

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