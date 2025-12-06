ETV Bharat / bharat

गुजरात: वलसाड में रेस्क्यूअर ने CPR देकर जहरीले सांप रसेल वाइपर को बचाया

वलसाड (गुजरात): वलसाड जिले के पारडी में शनिवार को एक स्कूल में रसेल वाइपर सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर एक स्थानीय सांप प्रेमी और रेस्क्यूअर तुरंत मौके पर पहुंचा और एक अनोखा काम किया. रसेल वाइपर सांप बहुत जहरीला माना जाता था, लेकिन रेस्क्यूअर ने उसे प्लास्टिक ट्यूब से आर्टिफिशियल सांस देकर नई जिंदगी दी.

बताया गया है कि पारडी के एक स्कूल के एक पुराने लकड़ी के तख्त में दो रसेल वाइपर सांप छिपे हुए थे. रेस्क्यूअर ने एक सांप को पूंछ से पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसी समय, जब स्कूल हेल्पर ने तख्ता हटाया, तो दूसरा रसेल वाइपर मोटी लकड़ी के नीचे दब गया और उसकी छाती और दिल के आस-पास का हिस्सा बुरी तरह दब गया, जिससे सांप पूरी तरह से शांत और बेजान हो गया. उसकी हरकतें जीरो थीं.

रेस्क्यूअर ने जहरीले सांप को बचाया

यह देखकर, स्नेक रेस्क्यूअर अली अंसारी ने हिम्मत दिखाई और और सांप के दिल के आस-पास की जगह को पकड़कर थोड़ी पंपिंग की और फ्रूटी के प्लास्टिक स्ट्रॉ की मदद से सांप की सांस की नली में दो-तीन बार हवा फूंकी. इस अनोखे तरीके से, सांप कुछ ही मिनटों में जिंदा हो गया और पूरी तरह एक्टिव हो गया. रेस्क्यूअर ने राहत की सांस ली और कहा, "मोटी लकड़ी गिरने से सांप का दिल और फेफड़े दब गए थे, जिससे उसे गंभीर दिक्कतें हुईं. समय पर CPR देने से उसकी जान बच गई."

दोनों सांपों को जंगल में छोड़ा गया

बाद में दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ दिया गया. स्कूल के छात्रों और स्टाफ ने सांप प्रेमी की दयालुता और हिम्मत की तारीफ की. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती.