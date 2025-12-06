गुजरात: वलसाड में रेस्क्यूअर ने CPR देकर जहरीले सांप रसेल वाइपर को बचाया
गुजरात के वलसाड जिले में एक स्कूल में दो रसेल वाइपर सांप छिपकर बैठे थे. दोनों सांपों को बचाकर जंगल में छोड़ दिया गया.
Published : December 6, 2025 at 4:54 PM IST
वलसाड (गुजरात): वलसाड जिले के पारडी में शनिवार को एक स्कूल में रसेल वाइपर सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर एक स्थानीय सांप प्रेमी और रेस्क्यूअर तुरंत मौके पर पहुंचा और एक अनोखा काम किया. रसेल वाइपर सांप बहुत जहरीला माना जाता था, लेकिन रेस्क्यूअर ने उसे प्लास्टिक ट्यूब से आर्टिफिशियल सांस देकर नई जिंदगी दी.
बताया गया है कि पारडी के एक स्कूल के एक पुराने लकड़ी के तख्त में दो रसेल वाइपर सांप छिपे हुए थे. रेस्क्यूअर ने एक सांप को पूंछ से पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसी समय, जब स्कूल हेल्पर ने तख्ता हटाया, तो दूसरा रसेल वाइपर मोटी लकड़ी के नीचे दब गया और उसकी छाती और दिल के आस-पास का हिस्सा बुरी तरह दब गया, जिससे सांप पूरी तरह से शांत और बेजान हो गया. उसकी हरकतें जीरो थीं.
रेस्क्यूअर ने जहरीले सांप को बचाया
यह देखकर, स्नेक रेस्क्यूअर अली अंसारी ने हिम्मत दिखाई और और सांप के दिल के आस-पास की जगह को पकड़कर थोड़ी पंपिंग की और फ्रूटी के प्लास्टिक स्ट्रॉ की मदद से सांप की सांस की नली में दो-तीन बार हवा फूंकी. इस अनोखे तरीके से, सांप कुछ ही मिनटों में जिंदा हो गया और पूरी तरह एक्टिव हो गया. रेस्क्यूअर ने राहत की सांस ली और कहा, "मोटी लकड़ी गिरने से सांप का दिल और फेफड़े दब गए थे, जिससे उसे गंभीर दिक्कतें हुईं. समय पर CPR देने से उसकी जान बच गई."
दोनों सांपों को जंगल में छोड़ा गया
बाद में दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ दिया गया. स्कूल के छात्रों और स्टाफ ने सांप प्रेमी की दयालुता और हिम्मत की तारीफ की. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती.
भारत का सबसे खतरनाक सांप
रसेल वाइपर (वैज्ञानिक नाम: डाबोइया रसेली) भारत और साउथ एशिया के सबसे जहरीले और जानलेवा सांपों में से एक है. इस सांप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनिया भर के चार सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में शामिल किया है. माना जाता है कि भारत में हर साल रसेल वाइपर के काटने से होने वाली कुल मौतों में लगभग 40-50% होता है.
जहर कितना खतरनाक है?
एक बड़ा रसेल वाइपर एक बार में 150 से 250 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है. इंसानों के लिए जानलेवा डोज सिर्फ 40-70 मिलीग्राम है. यानी, एक बार के काटने में इतना जहर होता है कि 3-4 लोगों की जान जा सकती है. रसेल वाइपर भारत के चार बड़े सांपों में सबसे तेज और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है.
जहर शरीर के किन हिस्सों पर असर करता है?
रसेल वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक (खून को नुकसान पहुंचाने वाला) और थोड़ा न्यूरोटॉक्सिक भी होता है. इसके मुख्य असर इस तरह हैं: ब्लड और क्लॉटिंग सिस्टम. नाक, मुंह, यूरिन, मल, आंखों से खून निकलता है. अंदरूनी अंगों से ब्लीडिंग होती है. किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिससे एक्यूट किडनी फेलियर होता है. कई मामलों में, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. काटने की जगह के आस-पास भयानक सूजन, कालापन, टिशू नेक्रोसिस (सड़ना). दर्द बहुत तेज होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नुकसान पहुंच सकता है (लंबे समय में हार्मोन की समस्या).
