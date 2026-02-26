ETV Bharat / bharat

सूरत : हजीरा AMNS प्लांट में श्रमिकों का हंगामा, हजारों की भीड़ ने की गाड़ियों में तोड़फोड़

सूरत (गुजरात): सूरत के हजीरा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (AM/NS) कंपनी के एसएमपी-3 प्लांट की प्रोजेक्ट साइट पर गुरुवार सुबह हंगामा हो गया. हरियाणा के पानीपत में एक कर्मचारी की मौत के वायरल वीडियो और लंबे समय से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को लेकर 5000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट बेस श्रमिकों ने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की.

मजदूरों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कंपनी की संपत्ति को निशाना बनाया. गुस्से में आई भीड़ ने कंपनी के तीन फायर इंजन में तोड़फोड़ की और चार बाइक में आग लगा दी. इतना ही नहीं, प्लांट के एंट्री और एग्जिट गेट पर लगी एडवांस्ड सिक्योरिटी मशीनें भी तोड़ दी गईं. वहीं दस से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने से पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. घटना की खबर मिलते ही सूरत क्राइम ब्रांच, एसओजी और स्थानीय पुलिस का एक बड़ा काफिला मौके पर पहुंचा.

हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 40 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस ने अब तक 25 से अधिक मजदूरों को कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया है. फिलहाल प्लांट में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है. मजदूरों के मुताबिक, वे लंबे समय से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, काम के घंटे बढ़ाने को लेकर भी उनमें काफी गुस्सा है. पानीपत की घटना ने इस गुस्से में 'ज्वाला' का काम किया और मजदूरों ने हड़ताल का हथियार अपना लिया.