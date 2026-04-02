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चुनाव से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत! इस MLA ने किया सामूहिक इस्तीफे का आह्वान

धारचूल से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने विधायकों से हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा देने का आह्वान किया.

HARISH DHAMI RESIGNATION THREAT
हरीश धामी (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 5:12 PM IST

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देहरादून: 28 मार्च को उत्तराखंड कांग्रेस ने 6 नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग कराई थी. तब शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हरीश रावत रामनगर के नेता संजय नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. इससे नाराज होकर हरदा 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर चले गए. अब उत्तराखंड कांग्रेस के एक कद्दावर विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बगावत की धमकी दे दी है.

उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत का खतरा: हरीश रावत के नाराज होकर राजनीतिक अवकाश से कांग्रेस के जो नेता उनके साथ थे वो अब खुलकर बोलने लगे हैं. पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश रावत का समर्थन किया. इस पर हरक सिंह रावत ने पलटवार किया तो अब धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने तो सीधे ही मोर्चा खोल दिया है. खुलकर पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन में आए हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर पार्टी को चेतावनी देते हुए खुली पोस्ट लिख डाली है.

धारचूला विधायक हरीश धामी ने किया सामूहिक इस्तीफों का आह्वान: हरीश धामी ने लिखा कि पूर्व सीएम हरीश रावत का अपमान नहीं सहेंगे. हरीश धामी ने हरीश रावत समर्थकों से कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफे की अपील तक कर डाली है. दरअसल हरक सिंह रावत के बयान के बाद हरीश धामी की कड़ी टिप्पणी आई है. हरक सिंह ने हरीश रावत को गलतफहमी पालने वाला नेता बता दिया था. इससे हरीश रावत समर्थक भड़क गए हैं. हरीश धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत का बयान निंदनीय है.

हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को दलबदल का महापाप करने वाला बताया: हरीश धामी यहीं नहीं रुके. उन्होंने तो सीधे हरक सिंह रावत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया. हरीश धामी ने कहा कि दलबदल करने वाले हरक सिंह भरोसे लायक नेता नहीं हैं. हरक सिंह रावत 2016 में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने वाले नेता हैं. हरीश धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत द्वारा ही इस देवभूमि में दलबदल का महापाप हुआ था. जिसके बाद कांग्रेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इसलिए हाई कमान को इस बात को ना भूल कर इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो एक बार धोखा दे सकता है, वो दोबारा भी धोखा दे सकता है.

हरीश धामी ने कहा जहां हरीश रावत, वहां हम: साथ ही धामी ने कहा कि, वो सभी हरीश रावत जी के समर्थकों से कहना चाहते हैं कि सबको आदरणीय हरीश रावत जी के आत्मसम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए. जहां हमारे नेता वहां हम.

हरीश रावत के समर्थन में कुंजवाल ने दिया था बयान: हरीश रावत की नाराजगी और 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बयान दिया था. मंगलवार को कुंजवाल ने कहा था कि हरीश रावत को नाराज करके घर बैठाकर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती है. हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत कुछ दिया. इसके बावजूद उनके कहने पर संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल भी नहीं किया गया. अपने इस बयान से कुंजवाल ने हरीश रावत की नाराजगी की पुष्टि भी कर दी.

कुंजवाल के बयान पर हरक ने किया था काउंटर अटैक: कुंजवाल का बयान आते ही बुधवार को हरक सिंह रावत खुद को रोक नहीं पाए. दरअसल हरक और हरीश रावत का छत्तीस का आंकड़ा है. हरक सिंह ही हरीश रावत की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे. हरक सिंह रावत ने पूर्व विस अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बयान पर पलटवार कर दिया. हरक ने कहा, "किसी को भी यह गलतफहमी या घमंड नहीं होना चाहिए, कि उसके बिना पार्टी जीत नहीं सकती. किसी एक व्यक्ति के रहने या न रहने से पार्टी खत्म नहीं होती है. अगर मुझे यह वहम हो जाए कि हरक सिंह नहीं होगा, तो कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तो यह मेरी भूल है. हरक ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत को राजनीति में सब कुछ मिला है. वे ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे. अब उनके पास केवल प्रधानमंत्री का पद ही बचा है, ऐसे में उनकी नाराजगी के मायने समझ से परे है."

वहीं, इस मामले में हरीश धामी के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि,

अहंकार किसी की ताकत नहीं होता अपितु उसका कमजोर पक्ष होता है और कुंजवाल जी के भावों को समझने की आवश्यकता है न कि उन पर तंज कसने की.
- प्रदीप टम्टा, पूर्व राज्यसभा सांसद -

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Last Updated : April 2, 2026 at 5:12 PM IST

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