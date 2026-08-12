बेंगलुरु जेल में रेप के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल फोन, जेल का सहायक अधीक्षक सस्पेंड
रेप के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल फोन मिलने के बाद जेल के अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया.
Published : August 12, 2026 at 6:40 PM IST
बेंगलुरु: रेप के मामले में दोषी ठहराए जान के बाद बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे जनता दल (सेक्यूलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल फोन मिला है.
सीसीबी पुलिस ने मंगलवार को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रसूखदार कैदियों के बैरक पर अचानक छापा मारा. लंबी तलाशी के दौरान, रेप के जुर्म में सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बैरक में एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला. अधिकारियों ने फोन को जब्त कर लिया है.
कारागार और सुधार विभाग के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि, जेल में इस गंभीर सुरक्षा चूक और ड्यूटी में लापरवाही के बारे में साउथ जोन के डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर, जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इरन्ना रंगापुर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा, बेंगलुरु सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही पूरे मामले की पूरी जांच की जा रही है.
6 अगस्त को, जेल अधिकारियों ने प्रज्वल रेवन्ना के बैरक की जांच की थी. हालांकि, उस समय कोई भी बैन चीज नहीं मिली थी. लेकिन, मंगलवार (11 अगस्त) को सीसीबी पुलिस की एक टीम ने हाई-सिक्योरिटी सेक्शन में रसूखदार कैदियों और दूसरे अंडरट्रायल कैदियों के बैरक में करीब 4 से 5 घंटे तक लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरा प्रज्वल रेवन्ना के बैरक में एक मोबाइल फोन मिला.
मामले पर डीजीपी का जवाब
सीसीबी अधिकारियों ने इस मामले में परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन है.
केस रजिस्ट्रेशन
सीसीबी अधिकारियों की शिकायत के आधार पर परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. प्रताप रॉय नाम के एक कैदी ने माना है कि मोबाइल, चार्जर और पेन ड्राइव उसके हैं. प्रज्वल रेवन्ना ने माना है कि नोटबुक उसका है और कहा कि वह प्रताप रॉय से फोन लेकर अपने रिश्तेदारों और वकीलों से बात करता था.
फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह जैसे एप्लिकेशन हैं और वे पासवर्ड से सुरक्षित हैं. 10 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त: सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) के 80 से ज्यादा अधिकारियों और स्टाफ ने गैर-कानूनी कामों के आरोप में परप्पना अग्रहारा जेल में छापा मारा और 10 से ज़्यादा मोबाइल फोन जब्त किए. सीसीबी सूत्रों ने बताया कि कुछ और बैरकों में बैन चीजें पाई गईं.
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