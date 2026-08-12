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बेंगलुरु जेल में रेप के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल फोन, जेल का सहायक अधीक्षक सस्पेंड

परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल और प्रज्वल रेवन्ना (डिजाइन इमेज) ( IANS AND ANI )

बेंगलुरु: रेप के मामले में दोषी ठहराए जान के बाद बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे जनता दल (सेक्यूलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल फोन मिला है. सीसीबी पुलिस ने मंगलवार को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रसूखदार कैदियों के बैरक पर अचानक छापा मारा. लंबी तलाशी के दौरान, रेप के जुर्म में सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बैरक में एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला. अधिकारियों ने फोन को जब्त कर लिया है. कारागार और सुधार विभाग के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि, जेल में इस गंभीर सुरक्षा चूक और ड्यूटी में लापरवाही के बारे में साउथ जोन के डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर, जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इरन्ना रंगापुर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा, बेंगलुरु सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही पूरे मामले की पूरी जांच की जा रही है. 6 अगस्त को, जेल अधिकारियों ने प्रज्वल रेवन्ना के बैरक की जांच की थी. हालांकि, उस समय कोई भी बैन चीज नहीं मिली थी. लेकिन, मंगलवार (11 अगस्त) को सीसीबी पुलिस की एक टीम ने हाई-सिक्योरिटी सेक्शन में रसूखदार कैदियों और दूसरे अंडरट्रायल कैदियों के बैरक में करीब 4 से 5 घंटे तक लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरा प्रज्वल रेवन्ना के बैरक में एक मोबाइल फोन मिला.