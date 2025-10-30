ETV Bharat / bharat

IIT दिल्ली के अध्ययन में खुलासा: मोबाइल ऐप्स के GPS परमिशन से लीक हो सकती है निजी जानकारी, जानिए कैसे

आईआईटी दिल्ली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के एम.टेक. छात्र सोहम नाग और कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस.आर. सारंगी की ओर से किए गए इस शोध में बताया गया है कि जीपीएस डेटा केवल स्थान ही नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के आस-पास के वातावरण, कमरे के आकार, भवन की संरचना और यहां तक कि मानव गतिविधि के प्रकार का भी खुलासा कर सकता है.

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. संस्थान के अध्ययन के अनुसार एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स जिन्हें 'प्रिसाइज लोकेशन परमिशन' यानी सटीक स्थान की अनुमति दी जाती है, वे उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का बड़ा हिस्सा उजागर कर सकती हैं.

ये जानकारी का लगाया जा सकता है अनुमान: शोधकर्ताओं ने 'एंड्रोकॉन (AndroCon)' नामक एक तकनीक विकसित की है, जो जीपीएस सिग्नलों के सूक्ष्म बदलावों जैसे डॉपलर शिफ्ट, सिग्नल पावर, मल्टीपाथ इंटरफेरेंस का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकती है कि व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, किसी वाहन या मेट्रो में है इत्यादि. यह तकनीक यह भी पहचान सकती है कि कमरा भरा हुआ है या खाली है.

मिली 99 प्रतिशत सफलता: अध्ययन का शीर्षक है 'AndroCon: An Android Phone-based Sensor for Ambient, Human Activity and Layout Sensing using Fine-Grained GPS Information, जिसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ACM Transactions on Sensor Networks में प्रकाशित किया गया है. एक साल तक चले इस अध्ययन में 40,000 किलोमीटर की दूरी और 10 अलग-अलग स्मार्टफोनों पर किए गए परीक्षणों में एंड्रोकॉन ने 99% सटीकता के साथ आस-पास के वातावरण की पहचान और 87% सटीकता के साथ मानव गतिविधियों का विश्लेषण करने में सफलता पाई.

दी गई ये चेतावनी: प्रोफेसर सारंगी के ने कहा यह अध्ययन जीपीएस की एक अनदेखी शक्ति को उजागर करता है. यह सिर्फ दिशा बताने वाला उपकरण नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने वाला एक मौन सेंसर है. एंड्रोकॉन यह बताता है कि सबसे भरोसेमंद तकनीकें भी कभी-कभी हमारे निजी रहस्यों को उजागर कर सकती हैं, जिनका दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण संस्थाएं कर सकती हैं. शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कोई भी ऐप, जिसे सटीक स्थान की अनुमति दी गई है, वह बिना कैमरा, माइक्रोफोन या अन्य सेंसर का उपयोग किए भी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बना सकता है. इसलिए उपयोगकर्ताओं को ऐप परमिशन देते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

यह भी पढ़ें-