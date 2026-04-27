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आंध्र यूनिवर्सिटी के 100 साल: उपराष्ट्रपति बोले- 'एयू की साख बेमिसाल', सचिन ने सिखाया तनाव से जीतना

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और सचिन तेंदुलकर, विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के मौके पर. ( IANS/X/@VPIndia )

आंध्र यूनिवर्सिटी (AU) के 100वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कामना की कि यह 100 साल पुराना विश्वविद्यालय भविष्य में और भी नए मुकाम हासिल करे. उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व के दौरान एयू ने समाज की बहुत सेवा की है. उन्होंने याद दिलाया कि इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले कई लोग आज ऊंचे पदों पर आसीन हैं.

बाद में, सभी अतिथियों ने आंध्र यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का जारी किया. इस दौरान मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय ने विभिन्न संस्थानों के साथ कई समझौतों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के दौरान वाइस प्रेसिडेंट सी. पी. राधाकृष्णन को सम्मानित करते हुए. (IANS/X/@VPIndia)

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का राज्यपाल अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्रियों ने भव्य स्वागत किया. समारोह के दौरान मंत्री नारा लोकेश ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जबकि राज्यपाल नज़ीर ने उन्हें विश्वविद्यालय का स्मृति चिह्न भेंट किया. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उपराष्ट्रपति को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा भेंट की.

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): आंध्र यूनिवर्सिटी (AU) के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर, फिल्म निर्देशक और एयू के पूर्व छात्र त्रिविक्रम श्रीनिवास, जीएमआर (GMR) समूह के प्रमुख ग्रंथी मल्लिकार्जुन राव सहित कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहें.

उन्होंने यह भी कहा कि यहां के कई छात्रों ने देश की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सी.वी. रमन यहीं से गए और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने. उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में एयू की बहुत अच्छी साख है. उन्होंने भरोसा जताया कि नारा चंद्रबाबू नायडू के शासन में आंध्र प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा.

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक फोटो प्रदर्शनी को देखते हुए. (IANS)

विशाखापत्तनम में आयोजित एयू (AU) शताब्दी समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर ने छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. क्रिकेट के दिग्गज सचिन ने छात्रों को सलाह दी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें या शंकाएं क्यों न आएं, बिना विचलित हुए वही करें जो उनका मन कहता है. उन्होंने कहा कि यदि छात्र प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, तो वे तनाव पर आसानी से जीत पा सकते हैं.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र यूनिवर्सिटी को देश के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए. उन्होंने घोषणा की कि सरकार विश्वविद्यालय को 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी. नायडू ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री और डिप्लोमा देने वाले केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज की जरूरत के अनुसार नवाचारों का मंच बनना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों को ऐसे मार्गदर्शक बनना चाहिए जो देश के लिए संपत्ति और संसाधन पैदा करें.

एयू (AU) शताब्दी समारोह में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री, डिप्लोमा और शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अनुसंधान केंद्र बनना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार कौशल सिखाया जाना चाहिए. उन्होंने युवाओं को बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि छात्रों को अनुशासन और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

आंध्र यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में के मौके पर वाइस प्रेसिडेंट सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नज़ीर, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम. वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, मंत्री नारा लोकेश और सचिन तेंदुलकर. (IANS/X/@VPIndia)

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने गर्व से कहा कि वह भी आंध्र यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं. त्रिविक्रम ने बताया कि यह विश्वविद्यालय अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाने का केंद्र है. उन्होंने कहा कि असली फर्क प्रकृति को देखने के हमारे नजरिए में होता है. त्रिविक्रम ने कहा- 'हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही महान है, लेकिन जीतने का विचार तब पैदा होता है जब हम दस अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हैं.'

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