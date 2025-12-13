आंध्र प्रदेश फल और मछली उत्पादन में सबसे आगे, फलों के बागों की खेती में दूसरे नंबर पर: RBI के आंकड़े
2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.93 लाख करोड़ रुपये रहा.
Published : December 13, 2025 at 5:06 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 2024-25 के आंकड़ों में आंध्र प्रदेश को फल उत्पादन में शीर्ष और फलों के बागों की खेती में दूसरे स्थान पर रखा गया है.
आंकड़ों से पता चलता है कि तेलुगु बोलने वाले राज्य में फलों का बंपर उत्पादन 1.93 करोड़ टन हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र में 1.68 करोड़ टन और मध्य प्रदेश में 1.02 करोड़ टन प्रोडक्शन हुआ.
फलों के बागों की खेती के मामले में, महाराष्ट्र 8.96 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के साथ सबसे ऊपर था, उसके बाद आंध्र प्रदेश 8.07 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के साथ दूसरे नंबर पर था.
मछली उत्पादन में शीर्ष
आरबीआई के डेटा के मुताबिक, सिर्फ फल प्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि यह दक्षिणी राज्य 51.58 लाख टन के साथ देश का टॉप मछली उत्पादक भी बन गया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल 22 लाख टन के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 11.6 लाख टन के साथ तीसरे नंबर पर है.
एसजीडीपी 15.93 लाख करोड़ रुपये
आरबीआई ने कहा कि 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर आंध्र प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 15.93 लाख करोड़ रुपये और स्थिर कीमतें पर 8.65 लाख करोड़ रुपये रहा.
मौजूदा कीमतों पर औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2.66 लाख करोड़ रुपये और स्थिर कीमतों पर 1.42 लाख करोड़ रुपये बताई गई. मौजूदा कीमतों पर औसत शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) 14.22 लाख करोड़ रुपये और स्थिर कीमतों पर 7.56 लाख करोड़ रुपये था.
खाद्यान्न उत्पादन
पूरे आंध्र प्रदेश में अनाज का प्रोडक्शन 1.17 करोड़ टन था, जिसमें से धान की खेती पूरे राज्य में 20.77 लाख हेक्टेयर में हुई. आरबीआई ने बताया कि सतत विकास को पाने में राज्य 74 स्कोर के साथ 10वें नंबर पर रहा, जो तेलंगाना के बराबर है.
औसत जीवन प्रत्याशा: 70 वर्ष
आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औसत जीवन प्रत्याशा 70 साल है. पुरुष 68 साल तक जीते हैं, जबकि महिलाएं पांच साल ज़्यादा, यानी 73 साल तक जीती हैं. दोनों तेलुगु बोलने वाले राज्य 70 साल के राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं और सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों की लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं.
