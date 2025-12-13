ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश फल और मछली उत्पादन में सबसे आगे, फलों के बागों की खेती में दूसरे नंबर पर: RBI के आंकड़े

आंध्र प्रदेश फल और मछली उत्पादन में सबसे आगे ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

अमरावती (आंध्र प्रदेश): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 2024-25 के आंकड़ों में आंध्र प्रदेश को फल उत्पादन में शीर्ष और फलों के बागों की खेती में दूसरे स्थान पर रखा गया है. आंकड़ों से पता चलता है कि तेलुगु बोलने वाले राज्य में फलों का बंपर उत्पादन 1.93 करोड़ टन हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र में 1.68 करोड़ टन और मध्य प्रदेश में 1.02 करोड़ टन प्रोडक्शन हुआ. फलों के बागों की खेती के मामले में, महाराष्ट्र 8.96 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के साथ सबसे ऊपर था, उसके बाद आंध्र प्रदेश 8.07 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के साथ दूसरे नंबर पर था. मछली उत्पादन में शीर्ष

आरबीआई के डेटा के मुताबिक, सिर्फ फल प्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि यह दक्षिणी राज्य 51.58 लाख टन के साथ देश का टॉप मछली उत्पादक भी बन गया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल 22 लाख टन के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 11.6 लाख टन के साथ तीसरे नंबर पर है. एसजीडीपी 15.93 लाख करोड़ रुपये

आरबीआई ने कहा कि 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर आंध्र प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 15.93 लाख करोड़ रुपये और स्थिर कीमतें पर 8.65 लाख करोड़ रुपये रहा.