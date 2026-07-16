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आंध्र प्रदेश के युवक की अमेरिका में मौत, नई नौकरी जॉइन करने से एक दिन पहले हुई दुर्घटना

विजयवाड़ा के रहने वाले मणिचंद्र तेजा 12 जुलाई को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक सेंटर में स्काईडाइविंग के दौरान गिर गए थे.

Andhra Pradesh Youth Dies In Skydiving Accident in US, leaving family devastated
मणिचंद्र तेजा गद्दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
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विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): विजयवाड़ा के 28 वर्षीय युवक की अमेरिका में एक स्काईडाइविंग दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान मणिचंद्र तेजा गद्दाम (28) के रूप में हुई है. इस घटना से गद्दाम का परिवार और दोस्त सदमे में हैं.

मणिचंद्र तेजा के साथ यह हादसा 12 जुलाई को मैसाचुसेट्स के ऑरेंज में एक सेंटर में स्काईडाइविंग के दौरान हुआ. उनके परिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, तेजा ने सफलतापूर्वक जंप पूरा कर लिया था और नीचे उतर रहे थे, तभी तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग से पहले उनका नियंत्रण खो गया. माना जा रहा है कि वह लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिर गए, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. रविवार शाम को उनकी मौत हो गई.

विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के रहने वाले परिवार को यह दुखद खबर अमेरिका में स्थानीय अधिकारियों और तेजा के दोस्तों ने दी.

तेजा, गद्दाम प्रसाद और उमादेवी के बेटे थे. उनके पिता पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, जबकि उनकी मां गृहणी हैं.

मणिचंद्र तेजा ने विजयवाड़ा के करेंसी नगर में केनेडी कॉन्वेंट स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और प्रसादमपाडु में विवेकानंद स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और NRI कॉलेज से इंटरमीडिएट किया. हैदराबाद आने के बाद, उन्होंने शंकरपल्ली में ICFAI यूनिवर्सिटी से B.Tech की पढ़ाई पूरी की.

अगस्त 2022 में, तेजा बोस्टन की नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका चले गए, और ग्रेजुएशन के बाद 2024 में उन्होंने नौकरी जॉइन किया.

मणिचंद्र तेजा को हाल ही में एक सॉफ्टवेयर कंपनी से नौकरी का नया ऑफर मिला था. वह 13 जुलाई को नई नौकरी जॉइन करने वाले थे.

खबर है कि उनके माता-पिता ने विदेश में उनकी पढ़ाई के लिए करीब 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था और उम्मीद थी कि बेटे के अच्छी नौकरी पाने के बाद वे इसे चुका देंगे.

वहीं, अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्यों और तेजा के दोस्तों ने उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और दुखी परिवार की मदद के लिए पैसे जमा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- अमेरिका के एक मॉल में हैदराबाद के शख्स पर जानलेवा हमला, ओवैसी ने घटना की कड़ी निंदा की

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