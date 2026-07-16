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आंध्र प्रदेश के युवक की अमेरिका में मौत, नई नौकरी जॉइन करने से एक दिन पहले हुई दुर्घटना

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): विजयवाड़ा के 28 वर्षीय युवक की अमेरिका में एक स्काईडाइविंग दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान मणिचंद्र तेजा गद्दाम (28) के रूप में हुई है. इस घटना से गद्दाम का परिवार और दोस्त सदमे में हैं.

मणिचंद्र तेजा के साथ यह हादसा 12 जुलाई को मैसाचुसेट्स के ऑरेंज में एक सेंटर में स्काईडाइविंग के दौरान हुआ. उनके परिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, तेजा ने सफलतापूर्वक जंप पूरा कर लिया था और नीचे उतर रहे थे, तभी तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग से पहले उनका नियंत्रण खो गया. माना जा रहा है कि वह लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिर गए, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. रविवार शाम को उनकी मौत हो गई.

विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के रहने वाले परिवार को यह दुखद खबर अमेरिका में स्थानीय अधिकारियों और तेजा के दोस्तों ने दी.

तेजा, गद्दाम प्रसाद और उमादेवी के बेटे थे. उनके पिता पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, जबकि उनकी मां गृहणी हैं.

मणिचंद्र तेजा ने विजयवाड़ा के करेंसी नगर में केनेडी कॉन्वेंट स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और प्रसादमपाडु में विवेकानंद स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और NRI कॉलेज से इंटरमीडिएट किया. हैदराबाद आने के बाद, उन्होंने शंकरपल्ली में ICFAI यूनिवर्सिटी से B.Tech की पढ़ाई पूरी की.