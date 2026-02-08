ETV Bharat / bharat

पति के कर्ज से परेशान महिला ने दो बेटियों को मारने के बाद मौत को लगाया गले

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक महिला ने अपनी दो बेटियों को मारने के बाद खुद भी जान दे दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
February 8, 2026

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): जिले के पुत्तूर कस्बे में एक महिला ने अपनी दो बेटियों को मार डाला और फिर खुद भी जान दे दी. पुलिस ने रविवार को बताया कि पति के कर्ज के कारण महिला ने यह घातक कदम उठाया. पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है. मृतक महिला की पहचान पद्मा (28) के तौर पर हुई है. उसने सुसाइड नोट में अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करने के अपने फैसले को गलत बताया.

नोट में लिखा है, "मेरी जिंदगी उन सभी के लिए एक सबक हो जो अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं. हर वो गुण जो एक लड़की अपने पति में कभी नहीं चाहेगी — मेरे पति में वो सब है. मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था. शिवशंकर, मुझे पता है कि तुमसे प्यार के लिए शादी करने के पाप की वजह से मैंने कितनी तकलीफ सही है. मेरी कोख से पैदा हुए मेरे बच्चे भी यही दर्द झेल रहे हैं. तुमने पूरे गांव से पैसे उधार लिए, और अब कह रहे हो कि तुम चुका नहीं सकते. मैं क्या करूं? मैं अब जा रही हूं. मेरे मरने के बाद, तुम फिर से शादी करोगे. कम से कम इस बार, जिंदगी में स्थिर हो जाओ और फिर शादी करो."

पुलिस ने बताया कि पुत्तूर मंडल के कन्नेप्पा रेड्डी की बेटी पद्मा और शिवशंकर कॉलेज के दिनों से दोस्त थे. जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया, तो पद्मा के माता-पिता ने जाति के अंतर, शिवशंकर की बेरोजगारी और गैर-जिम्मेदार लाइफस्टाइल का हवाला देते हुए इस रिश्ते का विरोध किया. इसके बावजूद, पद्मा ने 2019 में उससे शादी करने का फैसला किया. इस जोड़े के दो बेटियां थीं - तेजाश्री (6) और लास्या (5) - जो पुत्तूर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे.

परिवार चलाने के लिए संघर्ष
पुलिस के मुताबिक, सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि शिवशंकर बेरोजगार बनकर घूम रहा था और घर के खर्चों में हाथ नहीं बंटा रहा था. इसके अलावा, उसने कई गांववालों से पैसे उधार लिए थे और उन्हें चुका नहीं पाया. पद्मा, जो 'ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों का विकास' (DWCRA) नाम के सेल्फ-हेल्प ग्रुप की सदस्य थी, ने उससे लोन लिया था. वह अकेले ही हर महीने बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया और दूसरे खर्चों को मैनेज करने के लिए जूझती थी.

पुलिस के मुताबिक, दो दिन पहले, जब गांव के बड़े-बुजुर्गों ने इस मामले पर शिवशंकर को डांटा, तो उसने अपने परिवार का ख्याल रखने का वादा किया और कहा कि उसे श्री सिटी में नौकरी मिल गई है. शनिवार को, जब शिवशंकर बाहर गया, तो पद्मा ने उसे फोन किया और पूछा कि क्या उसने DWCRA का लोन चुका दिया है. पुलिस ने बताया कि जब उसने 'नहीं' में जवाब दिया, तो वह मानसिक रूप से परेशान हो गई, उसने सुसाइड नोट लिखा और बच्चों को मारकर खुद भी जान दे दी.

पुलिस के मुताबिक, जब शिवशंकर शाम को वापस आया, तो घर का दरवाजा बंद पाया. बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने अपने ससुर को बुलाया. उन्होंने बताया कि दरवाजे तोड़ने पर उन्हें अंदर तीनों की लाशें मिलीं.

जानकारी मिलने के बाद पुत्तूर के डीएसपी रविकुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं: अगर किसी भी व्यक्ति के मन में आत्महत्या जैसे घातक कदम के बारे में ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन चाहिए, तो कोई न कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या iCall, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेल्पलाइन 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) पर कॉल करें.

