'कैंसर' को मात देने के बाद छुआ 'आसमान'! 58 वर्षीय महिला की जिद ने किया कमाल

मुन्नी कहती हैं, 'कैंसर' शब्द सुनते ही वह अवसाद में चली गईं. सोचने लगीं कि आखिर उसे ही क्यों हुआ. फिर उसने अपने परिवार के लोगों को हिम्मत रखने को कहा. सर्जरी करायी. रेडिएशन से शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा काला पड़ गया था. कीमोथेरेपी असहनीय थी. वो बताती हैं कि कई बार तो मौत की कामना करने लगी थी. लेकिन, फिर खुद को हिम्मत दिया कि- 'इतनी दूर आ गई हूं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता.'

मुन्नी कहती हैं- "मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर थे. बचपन से ही मेरे स्तन में एक छोटी सी गांठ रही है. मेरी मां हिम्मत देते हुए कहती थीं, 'यह नहीं बढ़ेगी, चिंता मत करो,' इसलिए मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया."

2017 में मुन्नी को कैंसर का पता चला. 2017 में, मुन्नी ने अपनी गर्भवती बहू की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी. उसी दौरान, उसने महसूस किया कि उनके स्तन में गांठ बढ़ रही है. जब जांच के लिए गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि यह स्तन कैंसर है. इसके बाद उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गयी.

मुन्नी बचपन से खेलों में सक्रिय रहीं. शादी के बाद उन्होंने 16 साल तक अध्यापन किया. पति उमेश भारतीय नौसेना में कप्तान रहे और बेटा आशीष मर्चेंट नेवी में है. मुन्नी के माता-पिता दोनों डॉक्टर थे.

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): विशाखापट्टनम की 58 वर्षीय मुन्नी कैसरे के बारे में कभी डॉक्टरों ने कहा था कि उनके बचने की संभावना कम है. उन्हें अपनी एक छाती गंवानी पड़ सकती है. आज उसी महिला ने कैंसर को मात देने के बाद एवरेस्ट की चोटी को फतह किया. मुन्नी की कहानी हिम्मत और उम्मीद दोनों का चेहरा है. आखिर कैंसर को मात देने के बाद उन्हें ऐवरेस्ट पर चढ़ने की प्रेरणा कहां से मिली. क्या हुआ जब उसने ट्रेकिंग का निर्णय लिया.

ट्रेकिंग का आइडिया कहां से मिलाः

डेढ़ साल की रिकवरी के बाद, खाना बनाना, बागवानी और पेंटिंग करना उसकी थेरेपी का हिस्सा बन गया था. धीरे-धीरे उनकी ताकत वापस आ रही थी. एक दिन, डिस्कवरी चैनल देख रही थी. एवरेस्ट ट्रेकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी. उसे बहुत अच्छा लगा. उसने तभी ठान कि वही भी इसमें हिस्सा लेगी.

मुन्नी ने जब अपने घर के लोगों को अपने निर्णय से अवगत कराया तो उनको झटका लगा. उनलोगों ने सलाह दी कि इस उम्र में अपनी सेहत को जोखिम में न डालें. लेकिन वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं. डॉक्टरों से सलाह ली तो उन्होंने कहा- वह दो साल में तैयार हो जाएगी. इसके बाद मुन्नी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी.

कैसे की तैयारीः

पांच महीने के कठोर अभ्यास के बाद, मुन्नी ने उत्तराखंड में 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की. इससे उसे एवरेस्ट पर चढ़ने का आत्मविश्वास मिला. वो कहती हैं "जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे बहुत तेज खांसी हो रही थी. डॉक्टरों ने कहा कि यह पहाड़ पर जानवरों के मल के कारण है. मैंने सावधानी बरतते हुए फिर से शुरुआत की और 20 अक्टूबर को अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक रोजाना नौ घंटे चढ़ाई की."

उम्र मात्र संख्या हैः

मुन्नी बताती हैं कि अपने अभियान के दौरान, उनकी मुलाकात 85 और 90 साल के ट्रेकर्स से हुई. उनके साहस ने उन्हें और भी प्रेरित किया. वह मुस्कुराते हुए बताती हैं- "इससे मुझे एहसास हुआ कि उम्र सचमुच बस एक संख्या है." मुन्नी कहती हैं- "अब जब लोग मेरी एवरेस्ट की तस्वीरें देखते हैं, कहते हैं- तुम्हारी जीत हमारी भी जीत है."

"बहुत से लोग कैंसर से डरते हैं. उन्हें लगता है कि इसके साथ ही ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपको अपने शरीर पर एक छोटी सी भी गांठ दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. 40 साल से ऊपर के लोगों को हर साल नियमित रूप से मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए. उचित इलाज के साथ-साथ, पोषण, व्यायाम और योग भी ठीक होने में मदद करते हैं. जिंदगी अनमोल है...हार मत मानो."- मुन्नी, एवरेस्ट फतह करनेवाली महिला

दादी-नानी प्रतियोगिता में लिया हिस्साः

इलाज के दौरान मुन्नी के बाल झड़ गये थे. गंजेपन के बाद उसके दोस्तों ने उसे दादी-नानी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया. अपना सिर मुंडवाकर उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. दूसरे स्थान पर रहीं.

