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चेन्नई में तेजाब डालकर महिला की खौफनाक हत्या! बेंगलुरु की आईटी कंपनियों में काम करते हैं बेटा-बेटी

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर जिले में उथुकोट्टई के पास थोटा रेड्डीकुप्पम इलाके में एक झील के पास करीब 45 से 50 वर्ष की एक महिला का शव मिला. जिसके चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया गया था. सुबह की प्रार्थना के लिए इलाके में गए गांव के एक युवक ने शव को देखा. उसने इसकी जानकारी इलाके के लोगों को दी और फिर पुलिस को सूचित किया गया.

उथुकोट्टई पुलिस मौके पर पहुंची. महिला का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. डीएसपी विनोद और पुलिस इंस्पेक्टर देवराज के नेतृत्व में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. पुलिस उस इलाके में जांच करने के साथ-साथ इस बात की भी सक्रियता से जांच कर रही है कि मृतका कौन थी, उसकी हत्या किसने की, हत्या की वजह क्या थी और इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि बीती रात करीब 7:41 बजे उस इलाके से किसी दूसरे फोन नंबर पर एक कॉल की गई थी, जहां यह घटना होने की आशंका है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अज्ञात हमलावरों ने बीती रात कस्बे से दूर वेल्लाकुलम नाम के एक सुनसान इलाके में महिला की हत्या की और शव को यहां फेंक दिया, या फिर उसकी हत्या इसी घटनास्थल पर ही की गई थी.