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महिला की हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में भरकर ओडिशा में फेंकने का आरोप, विशाखापत्तनम का ऑटो-रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : ओडिशा पुलिस ने विशाखापत्तनम के एक 32 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने एक लड़की की हत्या कर दी, उसकी लाश को ट्रॉली बैग में भरकर ओडिशा के रायगढ़ा जिले में एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया. लड़की ने कथित तौर पर उस पर शादी का दबाव डाला था.

आरोपी की पहचान विशाखापत्तनम के कंचारपालेम पुलिस स्टेशन के दुर्गा नगर के रहने वाले बोलिसेट्टी सुरेश के तौर पर हुई है. उसे आंध्र प्रदेश पुलिस की मदद से ओडिशा पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जांचकर्ताओं के अनुसार, सुरेश पहले से ही अपनी पसंद की एक महिला से शादीशुदा था, जो अभी गर्भवती है.

कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांगकर गुजारा करती थी. जब उसे पता चला कि उसके पास परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है, तो वह उसे अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल में मदद करने के लिए घर ले आया. पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों के बीच करीबी रिश्ता बन गया. इसके बाद महिला ने 24 मार्च को एक बच्ची को जन्म दिया.

बाद में वह सुरेश पर शादी करने के लिए जोर देने लगी और कहा जाता है कि उसने मना करने पर उसके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी दी. कहा जाता है कि इसके बाद अक्सर झगड़े होने लगे. 15 जुलाई की सुबह, महिला सुरेश के घर गई और उससे भिड़ गई. झगड़े के दौरान, सुरेश ने कथित तौर पर उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.