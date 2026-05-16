तीसरे बच्चे पर 30 हजार और चौथे पर मिलेगा 40 हजार, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की घोषणा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है.
Published : May 16, 2026 at 8:00 PM IST
नरसन्नापेट (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की. श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में नायडू ने ‘स्वर्ण आंध्र, स्वच्छ आंध्र’ सफाई कार्यक्रम के मौके पर उक्त बातें कहीं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है.
नायडू ने कहा, "धन बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए. आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए. अगर सरकार का नाम अच्छा है, तो यह अधिकारियों की वजह से है." उन्होंने कहा कि एक समय हमने आबादी कंट्रोल करने के उपायों की वकालत की थी.
आज हम कह रहे हैं कि बच्चे ही धन हैं. तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हम 30 हज़ार रुपये देंगे. चौथा बच्चा होने पर हम 40 हज़ार रुपये देंगे. बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें धन समझना चाहिए. हम मां को सम्मान के तौर पर 15 हज़ार रुपये दे रहे हैं. अगर भगवान की कृपा हुई तो हम यह रकम बढ़ा देंगे.
Narasannapeta | Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu says, " population growth is declining. children should be viewed as the nation’s wealth, not a burden. the government would provide rs 30,000 for families on the birth of a third child and rs 40,000 for the birth of a fourth… pic.twitter.com/bU5qaHJLkf— ANI (@ANI) May 16, 2026
हमने पिछले पांच सालों में पूर्व में सत्ता में रही पार्टी की अराजकता देखी है. उन्होंने लोगों की सारी प्रॉपर्टी बदल दी और अफरा-तफरी मचा दी.
गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने लोगों की जमीन पर कब्जा करने से रोकने के लिए कदम उठाए. जमीन के झगड़ों को खत्म करना गठबंधन सरकार की जिम्मेदारी है. हम ‘स्वर्ण आंध्र, स्वच्छ आंध्र’ के साथ सफाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए. इसी से हमारा भला होगा. आदतें बदलनी चाहिए.
ताकि समाज बदले. हम पिछले 16 महीनों से ‘स्वर्ण आंध्र, स्वच्छ आंध्र’ का आयोजन कर रहे हैं. हम कचरे से बिजली बना रहे हैं. एक समय था जब मेरी पदयात्राओं में सबसे ज़्यादा कचरा दिखता था. हमने कचरे से पैसा बनाने के लिए पार्क बनाए हैं. सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए.
स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम आज से 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' शुरू कर रहे हैं. यह कार्यक्रम सभी इलाकों में चार दिनों तक चलेगा. इसके तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में हर दिन सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "पिछले 23 महीनों में राज्य को 23 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है. राज्य सरकार द्वारा किए गए समझौतों से हमारे बच्चों के लिए 24 लाख नौकरियां पैदा होंगी." चंद्रबाबू ने कहा, "हम गूगल को विशाखापत्तनम लाए हैं. उत्तरांचल से माइग्रेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी. इंडस्ट्री के साथ माइग्रेशन उत्तरांचल में आना चाहिए."
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