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तीसरे बच्चे पर 30 हजार और चौथे पर मिलेगा 40 हजार, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की घोषणा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ( ETV Bharat )

नरसन्नापेट (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की. श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में नायडू ने ‘स्वर्ण आंध्र, स्वच्छ आंध्र’ सफाई कार्यक्रम के मौके पर उक्त बातें कहीं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है. नायडू ने कहा, "धन बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए. आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए. अगर सरकार का नाम अच्छा है, तो यह अधिकारियों की वजह से है." उन्होंने कहा कि एक समय हमने आबादी कंट्रोल करने के उपायों की वकालत की थी. आज हम कह रहे हैं कि बच्चे ही धन हैं. तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हम 30 हज़ार रुपये देंगे. चौथा बच्चा होने पर हम 40 हज़ार रुपये देंगे. बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें धन समझना चाहिए. हम मां को सम्मान के तौर पर 15 हज़ार रुपये दे रहे हैं. अगर भगवान की कृपा हुई तो हम यह रकम बढ़ा देंगे. हमने पिछले पांच सालों में पूर्व में सत्ता में रही पार्टी की अराजकता देखी है. उन्होंने लोगों की सारी प्रॉपर्टी बदल दी और अफरा-तफरी मचा दी.