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आंध्र प्रदेश : दवा फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 4 मजदूरों की मौत, 12 की हालत नाजुक

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाए.

Andhra Pradesh Boiler Blast
दवा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद का दृश्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 1:20 PM IST

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तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले में स्थित श्री सिटी से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है. यहां एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से चार लोगों की मौत हो गई. जबकि, 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात की ड्यूटी (नाइट शिफ्ट) के दौरान हुआ, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए. राहत और बचाव दल मौके पर मुस्तैद है और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार दवा बनाने वाली कंपनी 'टिल हेल्थकेयर' में बॉयलर फटने के बाद वहां भीषण आग लग गई. दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत तडा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

मारे गए लोगों में से दो की पहचान सत्यवेदु मंडल के चेरिबी गांव के चिन्ना मस्तान (45) और तमिलनाडु के मदरापक्कम के रमेश (45) के रूप में हुई है. बाकी के दो मृतकों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और शिक्षा एवं आईटी मंत्री नारा लोकेश ने श्री सिटी की एक प्राइवेट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मजदूरों की मौत और उनके घायल होने पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाए. वहीं, मंत्री लोकेश ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी.

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