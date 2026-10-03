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आंध्र प्रदेश : दवा फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 4 मजदूरों की मौत, 12 की हालत नाजुक

दवा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद का दृश्य. ( ETV Bharat )

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले में स्थित श्री सिटी से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है. यहां एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से चार लोगों की मौत हो गई. जबकि, 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात की ड्यूटी (नाइट शिफ्ट) के दौरान हुआ, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए. राहत और बचाव दल मौके पर मुस्तैद है और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है.