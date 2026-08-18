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आंध्र प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस, RC सेवा रिकॉर्ड कम रेट पर फिर से शुरू

परिवहन विभाग को काफी पैसे बचने की उम्मीद है, क्योंकि नया टेंडर सिर्फ 42.26 रुपये प्रति कार्ड पर दिया गया है.

Andhra Pradesh Tenders for Driving licence and RCs at Record-Low Rates
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
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अमरावती: आंध्र प्रदेश में तीन साल से रुका हुआ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) कार्ड बांटने की प्रक्रिया सोमवार को इन सेवाओं के लिए टेंडर फाइनल होने के बाद फिर से शुरू हो गया है. यह टेंडर पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर दिया गया है, इसलिए राज्य परिवहन विभाग को काफी पैसे बचने की उम्मीद है.

जबकि कॉन्ट्रैक्टर पहले स्मार्ट कार्ड सप्लाई करने की आड़ में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी सेवा (APTS) के अधिकारियों ने अब इस काम पर रोक लगा दी है.

सब कुछ सिर्फ 42.26 रुपये में...
कुछ समय पहले, आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी सेवा (APTS) ने ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) कार्ड सप्लाई करने के लिए टेंडर मंगाए थे.

इसको लेकर कुछ शर्तें तय की गई थीं. वह यह था कि, कॉन्ट्रैक्टर को कार्ड सप्लाई, कार्ड पर डिटेल्स प्रिंट करना और कार्ड होल्डर्स के घरों तक उनकी डिलीवरी पक्का करने जैसी सभी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी.

पांच कंपनियों, रोसमेर्टा टेक्नोलॉजी, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, वर्सटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी, कलरप्लास्ट सिस्टम्स, और सेल्प इंडिया, ने बोली लगाई. उनमें से, रोसमेर्टा टेक्नोलॉजी ने सबसे कम कीमत 42.26 रुपये प्रति कार्ड बताई. जिसके बाद बाद में टेंडर कंपनी को दे दिया गया.

कॉन्ट्रैक्टर पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगा, जिसमें कार्ड सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कमिश्नरेट में डिटेल्स प्रिंट करना, और कूरियर से उनकी डिलीवरी का इंतजाम करना शामिल है.

इतने समय में 108 रुपये क्यों खर्च हुए?
पहले, परिवहन विभाग हर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के लिए 108 रुपये खर्च करता था. डिपार्टमेंट द्वारा खरीदे गए प्रिंटर का इस्तेमाल करके कार्ड पर डिटेल्स प्रिंट की जाती थीं, जिन्हें पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लगाया गया था. वही कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म इन प्रिंटर के लिए जरूरी रिबन की सप्लाई और कार्ड के लैमिनेशन का काम संभालती थी.

इन सर्विस की कीमत 16 रुपये प्रति यूनिट थी. स्पीड पोस्ट डिलीवरी के लिए 35 रुपये फीस दी जाती थी. इस तरह, हर कार्ड पर कुल 108 रुपये खर्च हुए. अहमदाबाद की एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म ने लगभग दो दशकों तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कामकाज पर अपना दबदबा बनाए रखा.

इन्हीं कार्ड की सप्लाई करके उसने एकाधिकार बनाए रखा. यहां तक ​​कि अधिकारी भी फर्म का साथ देते थे, खास तौर पर उससे कार्ड लेते थे और अच्छी-खासी रकम देते थे. हालांकि, अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने ये सभी सर्विस देने का ठेका जीत लिया है, जिसकी कुल कीमत 42.26 रुपये है. खास बात यह है कि इससे सरकार को पिछले कॉन्ट्रैक्टर के मुकाबले हर कार्ड पर 65 रुपये से ज्यादा की बचत हुई है.

YSRCP सरकार में कामकाज ठप...
राज्य को हर साल औसतन 33.6 लाख कार्ड की जरूरत होती है. सरकार गाड़ी मालिकों से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) कार्ड जारी करने के लिए 235 रुपये फीस लेती है. इस रकम में कार्ड के लिए 200 रुपये और पोस्टल चार्ज के लिए 35 रुपये शामिल हैं.

वाईएसआरसीपी सरकार इन स्मार्ट कार्ड की सप्लाई के लिए टेंडर नहीं मंगा पाई. सप्लाई किए गए कार्ड के लिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट में बहुत देर हो गई, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को महीनों तक सप्लाई रोकनी पड़ी. बकाया पेमेंट के बाद ही कार्ड बांटना फिर से शुरू होगा. अगस्त 2023 से ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार्ड जारी करना पूरी तरह से रोक दिया गया था.

गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, कार्ड जारी करना फिर से शुरू करने का फैसला किया गया, और यह प्रक्रिया अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया. तब से फीस ली जा रही है. साथ ही क्यूआर कोड वाले कार्ड जारी करने का फैसला लिया गया, और इसके लिए टेंडर मंगाए गए.

कार्ड जारी करना शुरू होगा
अक्टूबर 2024 से जारी होने वाले लंबित कुल 45 लाख से ज़्यादा कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, अगस्त 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच,कार्ड जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई थी. ऐसे में अब 18 लाख कार्ड का लंबित कार्य पूरा करना होगा.

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