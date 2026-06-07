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आंध्र प्रदेश: TDP ने राज्यसभा चुनाव के लिए विजय, रामकृष्ण और सतीश को उम्मीदवार बनाया

टीडीपी उम्मीदवार पार्टी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ ( ETV bharat )

अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए चिंतकायाला विजय, भाष्यम रामकृष्ण और मौजूदा राज्यसभा सदस्य सना सतीश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तीनों उम्मीदवारों को बी-फॉर्म सौंपे. शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘चिंतकायाला विजय, भाष्यम रामकृष्ण और सना सतीश ने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों के रूप में नायडू से बी-फॉर्म प्राप्त किए.’’ कुछ सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन सामाजिक संतुलन, समर्पण और युवाओं को प्राथमिकता देकर किया गया. हालांकि रामकृष्ण और सतीश की उम्मीदवारी पहले ही पक्की हो गई थी, लेकिन सोच-विचार के बाद विजय का नाम तय किया गया. वरिष्ठ नेत वरला रामैया के नाम पर आखिर तक विचार किया जा रहा था. विजय टीडीपी के राज्य महासचिव और आंध्र प्रदेश में तेलुगु युवथा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. उनके पास अमेरिका और भारत के शैक्षणिक संस्थानों से राजनीतिक प्रबंधन और सुशासन में डिग्रियां हासिल की हैं.एक और राज्यसभा उम्मीदवार, रामकृष्ण, एक निजी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में शिक्षण संस्थान संचालित करता है.