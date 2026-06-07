आंध्र प्रदेश: TDP ने राज्यसभा चुनाव के लिए विजय, रामकृष्ण और सतीश को उम्मीदवार बनाया
डीटीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तीनों उम्मीदवारों को बी-फॉर्म सौंपे.
Published : June 7, 2026 at 1:24 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए चिंतकायाला विजय, भाष्यम रामकृष्ण और मौजूदा राज्यसभा सदस्य सना सतीश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तीनों उम्मीदवारों को बी-फॉर्म सौंपे. शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘चिंतकायाला विजय, भाष्यम रामकृष्ण और सना सतीश ने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों के रूप में नायडू से बी-फॉर्म प्राप्त किए.’’
Telugu Desam Party announces three candidates for Rajya Sabha elections scheduled to be held on June 18.#TDP National President #NChandrababuNaidu releases the list of candidates, which includes industrialist Sana Satish, educationist and Bhashyam Educational Institutions… pic.twitter.com/ucuHR19zd9— All India Radio News (@airnewsalerts) June 7, 2026
कुछ सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन सामाजिक संतुलन, समर्पण और युवाओं को प्राथमिकता देकर किया गया. हालांकि रामकृष्ण और सतीश की उम्मीदवारी पहले ही पक्की हो गई थी, लेकिन सोच-विचार के बाद विजय का नाम तय किया गया. वरिष्ठ नेत वरला रामैया के नाम पर आखिर तक विचार किया जा रहा था.
विजय टीडीपी के राज्य महासचिव और आंध्र प्रदेश में तेलुगु युवथा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. उनके पास अमेरिका और भारत के शैक्षणिक संस्थानों से राजनीतिक प्रबंधन और सुशासन में डिग्रियां हासिल की हैं.एक और राज्यसभा उम्मीदवार, रामकृष्ण, एक निजी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में शिक्षण संस्थान संचालित करता है.
टीडीपी द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, रामकृष्ण को शिक्षा के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उन्होंने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न समाजसेवा के काम किए हैं.
बताया गया है कि इस ट्रस्ट ने देश के अलग-अलग हिस्सों में शैक्षणिक स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान अभियान, अन्नदान कार्यक्रम के अलावा विभिन्न हिस्सों में आपदा राहत कार्यों में योगदान दिया है.
काकीनाडा से सना सतीश अभी टीडीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. मोपीदेवी वेंकट रमना राव के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2024 में हुए उपचुनाव में सतीश राज्यसभा के लिए चुने गए थे. मुश्किल समय में पार्टी को उनके समर्थन और सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिर से राज्यसभा का टिकट दिया गया.
आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी एडीए गठबंधन ने तय किया है कि टीडीपी राज्य की आने वाली चार राज्यसभा सीटों में से तीन पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी जन सेना बाकी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी. अभी, वाईएसआरसीपी के पास सात राज्यसभा सीटें हैं, जबकि टीडीपी के पास दो सीटें हैं.
18 जून के चुनाव के बाद इन नंबरों में बदलाव होने की उम्मीद है. विधानसभा में, टीडीपी के पास 135 सीटें हैं, उसके बाद जन सेना के पास 21 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं, जबकि वाईएसआरसीपी के पास सिर्फ 11 सीटें हैं.
ये भी पढ़ें- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया