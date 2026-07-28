मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की वैन को तेज रफ्तार लॉरी ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 13 घायल
पुलिस के अनुसार, तीन परिवारों के 16 लोगों ने एक मंदिर के दर्शन के लिए रायगड़ा जाने के लिए एक वैन किराए पर ली थी.
Published : July 28, 2026 at 1:49 PM IST
विजयनगरम (आंध्र प्रदेश): विजयनगरम जिले के चेल्लुरु के पास सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार लॉरी (ट्रक) ने सड़क किनारे खड़ी वैन को पीछे से टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए.
पुलिस के अनुसार, तीन परिवारों के 16 लोगों ने एक मंदिर के दर्शन के लिए रायगड़ा जाने के लिए एक वैन किराए पर ली थी. ये सभी श्रद्धालु विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल के बोचापेट, डेंकडा मंडल के बोद्दावलासा और विजयनगरम मंडल के चेल्लुरु के रहने वाले थे. यह यात्रा बोचापेट से शुरू हुई थी.
जब गाड़ी चेल्लुरु के पास रुकी, ठीक उसी समय विशाखापट्टनम की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार लॉरी ने वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि लॉरी वैन को करीब 500 मीटर तक घसीटती हुई ले गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान बोचापेट निवासी चिंतापल्ली रामबाबू उर्फ रामूनायडू (50), मज्जी नारायण राव (50) और आठ वर्षीय बी. मोहना नायडू के रूप में हुई है.
हादसे में घायल हुए 13 अन्य यात्रियों को इलाज के लिए महाराजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से दो लोगों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. पीड़ित सभी लोग मजदूर थे.
रामबाबू और नारायण राव पेंटर का काम कर अपनी आजीविका चलाते थे, जबकि मोहना नायडू के पिता रमेश भी इसी पेशे में थे. ये तीनों परिवार आपस में गहरे दोस्त थे और उन्होंने मिलकर इस तीर्थयात्रा की योजना बनाई थी. उनकी इस यात्रा का अंत एक बड़े हादसे के साथ हुआ, जिससे पूरे परिवार बिखर गए हैं. रूरल सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच जारी है.
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