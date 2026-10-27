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बिहार के रक्सौल में पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार

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मोतिहारी: भारत-नेपाल सीमा से सटे पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़े एक संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हुआ है. भारतीय मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सऐप अकाउंट बनाने के लिए ओटीपी पाकिस्तानी एजेंटों को भेजने और इसके बदले पैसे लेने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रक्सौल के नागा रोड निवासी आदित्य पांडेय और मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के निवासी राजा कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.