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'पापड़ के पैकेट' ने सुलझायी मर्डर मिस्ट्री, जानें क्यों दो मूक-बधिरों ने की थी अपने ही दोस्त की हत्या

23 जून को पुलिस को पुलाकुर्ती के पास सुनसान इलाके में पूरी तरह से जले हुए एक शव के पड़े होने की सूचना मिली थी.

Andhra Pradesh Murder Mystery
पुलिस हिरासत में हत्यारोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
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रायदुर्गम (आंध्र प्रदेश): डी. हीरेहल मंडल के पुलाकुर्ती के पास एक सुनसान इलाके में मिले एक अज्ञात व्यक्ति के जले हुए शव की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस के हाथ एक अनोखा सुराग लगा. यह सुराग और कुछ नहीं, बल्कि 'पापड़ का एक पैकेट' था, जिसकी मदद से पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी सुलझा ली. जांचकर्ताओं ने इस मामले में सुनने और बोलने में अक्षम (मूक-बधिर) दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

बुधवार को कल्याणदुर्गम के डीएसपी रविबाबू और रायदुर्गम के सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटरमना ने इस बड़ी कामयाबी का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बारीकी से की गई जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.

सुनसान इलाके में मिला था जला हुआ शव

23 जून को पुलिस को पुलाकुर्ती के पास एक सुनसान इलाके में पूरी तरह से जले हुए एक शव के पड़े होने की सूचना मिली थी. पीड़ित की पहचान तुरंत नहीं हो सकी थी. हत्या का मामला दर्ज कर जांच के लिए चार विशेष जांच टीमों (SIT) का गठन किया गया.

घटनास्थल की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं को आंशिक रूप से जला हुआ एक कन्नड़ समाचार पत्र, पापड़ का एक पैकेट और जनेऊ मिला. समाचार पत्र और अन्य चीजों से सीमित सुराग ही मिल पा रहे थे, वहीं पापड़ का वह पैकेट इस पूरी जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

पापड़ के पैकेट से हुई पीड़ित की पहचान

पुलिस ने पापड़ बनाने वाली कंपनी का पता लगाया जो चेन्नई में थी. इसके बाद यह जानकारी मिली कि पापड़ के उस खास बैच की सप्लाई कर्नाटक के बेल्लारी में की गई थी. इस सुराग और जमीनी जांच के आधार पर, मृतक की पहचान बेल्लारी के पास संगनकल्लू के रहने वाले 60 वर्षीय गुरुराजा राव के रूप में हुई. जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि शव मिलने से दो दिन पहले ही उनके परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पैसों के लिए दोस्तों ने ही रची हत्या की साजिश

जांच में खुलासा हुआ कि गुरुराजा राव और दोनों आरोपी, बेल्लारी जिले के संजीवरायनी कोटा का रहने वाला बसवराजू और मिनचेरी का कोटेश, काफी गहरे दोस्त थे. ये तीनों ही सुनने और बोलने में अक्षम थे.

चूंकि आरोपियों से बातचीत करना एक बड़ी चुनौती था, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ करने और सबूत जुटाने के लिए विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स/साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स) की मदद ली.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को जब पता चला कि गुरुराजा राव के पास नकदी है, तो उन्होंने उन्हें अपना निशाना बनाया. कथित तौर पर 22 जून को वे गुरुराजा राव को पुलाकुर्ती के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां उनकी हत्या कर दी. आरोपियों ने अपराध के सबूत मिटाने का भी प्रयास किया.

एटीएम से पैसे निकालने पर पकड़े गए आरोपी

हत्या करने के बाद, आरोपी कथित तौर पर पीड़ित के दोपहिया वाहन से बेल्लारी भाग गए और पैसे निकालने के लिए उसके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया. सीसीटीवी फुटेज, एटीएम ट्रांजैक्शन की जानकारी और अन्य डिजिटल सबूतों की मदद से जांचकर्ताओं को अपराध के बाद उनकी हरकतों और मूवमेंट का पता लगाने में मदद मिली. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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