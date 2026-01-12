ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और उनकी पत्नी ने शिरडी साईं बाबा समाधि में की प्रार्थना

बाद में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश और उनकी पत्नी द्वारकामाई गए और श्री साईंबाबा समाधि के दर्शन करने के बाद प्रार्थना की. इसके अलावा, वह श्री साईंबाबा के गुरु स्थान गए और मंदिर के चारों ओर घूमे.

उन्होंने अपनी पत्नी ब्राह्मणी नारा के साथ सुबह की काकड़ आरती में भी हिस्सा लिया. उन्होंने आंध्र प्रदेश की खुशहाली के लिए श्री साईंबाबा से प्रार्थना की. चल रहे पोंगल उत्सव के साथ, उन्होंने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं.

शिरडी (महाराष्ट्र) : आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश सोमवार को अपने परिवार के साथ शिरडी आए और श्री साईंबाबा की समाधि पर प्रार्थना की.

श्री साईंबाबा के दर्शन के बाद, श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोरक्ष गाडिलकर ने नारा लोकेश को एक शॉल और श्री साईंबाबा की मूर्ति दी.

इस दौरान नारा लोकेश ने गाडिलकर से बातचीत की. उन्होंने खास तौर पर उन भक्तों की संख्या के बारे में पूछा जो दक्षिण से हर दिन शिरडी में पूजा करने आते हैं. उन्होंने श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा इन भक्तों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली.

नारा लोकेश ने कहा, "आज मैं पहली बार शिरडी आया हूं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे श्री साईंबाबा की समाधि पर जाने का मौका मिला." लोकेश ने अपनी विज़िट के बाद एक बयान में कहा, "सुबह-सुबह काकड़ आरती में शामिल होने का मौका पाकर मुझे बहुत खुशी हुई."

उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद वह और उनकी पत्नी तिरुपति बालाजी जाएंगे. वहीं दक्षिण भारत से श्री साईंबाबा के दर्शन के लिए आए भक्त उन्हें देखकर खुश हुए. जब उन्होंने नारा लोकेश को मंदिर परिसर में देखा तो उनके साथ तस्वीरें और सेल्फी लीं. कई प्रशंसकों ने उनकी तस्वीरें खींचीं. नारा लोकेश शिरडी में दर्शन के बाद प्राइवेट प्लेन से तिरुपति रवाना हो गए.

