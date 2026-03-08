ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में दूध में मिलावट से मौतें: लैब रिपोर्ट में ब्लड सैंपल में टॉक्सिन की मौजूदगी की पुष्टि

गिरफ्तार वेंडर ने बताया कि दूध को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर में लीकेज से उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया.

Lab report confirms presence of toxin in milk in blood sample
लैब रिपोर्ट में ब्लड सैंपल में दूध में टॉक्सिन की मौजूदगी की पुष्टि (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 8:33 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 8:40 PM IST

राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में मिलावटी दूध से हुई बड़ी मौतों के मामले में एक बड़ी खबर यह है कि लैब की रिपोर्ट में पीड़ितों के ब्लड सैंपल में टॉक्सिन एथिलीन ग्लाइकॉल होने की पुष्टि हुई है.

10 से 24 फरवरी के बीच मिलावटी दूध पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य का इलाज चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने वेंडर अडाला गणेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि उसने जानबूझकर स्थानीय लोगों को मिलावटी दूध बेचा था.

ऐसा समझा जाता है कि बड़ी संख्या में मौतों के बाद एफएसएल और आरएफएसएल के अधिकारियों ने पीड़ितों के जो ब्लड सैंपल लिए थे, उनमें एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसी वजह से पीड़ितों के ऑर्गन फेलियर हुए.

दूध में टॉक्सिन कैसे पहुंचा?
पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दूध बेचने वाला गणेश्वर राव, जो कोरुकोंडा मंडल के नरसापुरम का रहने वाला है, उसने 15 फरवरी को किसानों से दूध इकट्ठा किया और उसे अपने गैर-कानूनी तरीके से चलाए जा रहे डेयरी सेंटर में दो-चैंबर वाले फ्रीजर में रखा.

पुलिस के अनुसार, फ्रीजर का बायां चैंबर लीक हो गया, जिससे एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूध में मिल गया. आरोप है कि राव ने रिश्तेदारों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि दूध कड़वा है.

बाद में, उसने एक चैंबर को ठीक किया और लीकेज रोकने के लिए एम-सील लगाया. लेकिन, जिन लोगों ने पहले ही ज़हरीला दूध पी लिया था, उन्हें किडनी की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने इस मामले में राव के खिलाफ 9 केस दर्ज किए हैं. शनिवार को एक लोकल कोर्ट ने राव को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की.

30 लीटर पानी से 80 लीटर दूध
पुलिस पूछताछ में पता चला है कि राव हर दिन किसानों से लगभग 80 लीटर दूध इकट्ठा करता था और उसमें 30 लीटर नल का पानी मिलाकर जल्दी पैसा कमाने के लिए बेच देता था.

जब दूध में डिटर्जेंट के अंश के बारे में पूछा गया, तो राव ने कहा कि उन्होंने इसे “सिर्फ़ चैंबर साफ़ करने के लिए” रखा था और दूध में कुछ नहीं मिलाया था.

खतरनाक रसायन
एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कारों, ट्रकों और इंडस्ट्रीज में चिलिंग स्टेशन में किया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह शरीर में चला जाए तो इसका तीन स्टेज में असर होता है. इसके लक्षणों में नींद आना, जी मिचलाना और उल्टी शामिल हैं. 24 घंटे के अंदर, इससे सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन बढ़ना और लो ब्लड प्रेशर होता है, जबकि 72 घंटे के अंदर, किडनी डैमेज, पेशाब न आना, ब्रेन, नर्व और हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं.

Last Updated : March 8, 2026 at 8:40 PM IST

