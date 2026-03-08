ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में दूध में मिलावट से मौतें: लैब रिपोर्ट में ब्लड सैंपल में टॉक्सिन की मौजूदगी की पुष्टि

लैब रिपोर्ट में ब्लड सैंपल में दूध में टॉक्सिन की मौजूदगी की पुष्टि ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में मिलावटी दूध से हुई बड़ी मौतों के मामले में एक बड़ी खबर यह है कि लैब की रिपोर्ट में पीड़ितों के ब्लड सैंपल में टॉक्सिन एथिलीन ग्लाइकॉल होने की पुष्टि हुई है.

10 से 24 फरवरी के बीच मिलावटी दूध पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य का इलाज चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने वेंडर अडाला गणेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि उसने जानबूझकर स्थानीय लोगों को मिलावटी दूध बेचा था.

ऐसा समझा जाता है कि बड़ी संख्या में मौतों के बाद एफएसएल और आरएफएसएल के अधिकारियों ने पीड़ितों के जो ब्लड सैंपल लिए थे, उनमें एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसी वजह से पीड़ितों के ऑर्गन फेलियर हुए.

दूध में टॉक्सिन कैसे पहुंचा?

पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दूध बेचने वाला गणेश्वर राव, जो कोरुकोंडा मंडल के नरसापुरम का रहने वाला है, उसने 15 फरवरी को किसानों से दूध इकट्ठा किया और उसे अपने गैर-कानूनी तरीके से चलाए जा रहे डेयरी सेंटर में दो-चैंबर वाले फ्रीजर में रखा.

पुलिस के अनुसार, फ्रीजर का बायां चैंबर लीक हो गया, जिससे एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूध में मिल गया. आरोप है कि राव ने रिश्तेदारों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि दूध कड़वा है.

बाद में, उसने एक चैंबर को ठीक किया और लीकेज रोकने के लिए एम-सील लगाया. लेकिन, जिन लोगों ने पहले ही ज़हरीला दूध पी लिया था, उन्हें किडनी की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.