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50 लाख हड़पने के लिए महिला ने की महिला रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या, शव को ड्रम में भरकर खेत में दफनाया

अर्थवीडु (मार्कपुरम): आंध्र प्रदेश के मरकापुरम से दिल दहला देने वाली भयानक घटना सामने आई है. अधिक ब्याज के लालच में फंसी एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस खौफनाक वारदात को उसकी ही एक करीबी महिला रिश्तेदार ने अंजाम दिया. आरोपी महिला ने शव को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर उसे खेत में दफना दिया. करीब दो महीने पहले हुई यह घटना अब पुलिस जांच के बाद सामने आई है.

घटना का विवरण

अर्थवीडु मंडल के वीरभद्रपुरम की रहने वाली एक महिला ने पेद्दारवीडु मंडल के प्रगल्लापाडु गांव की निवासी मुदामंचु आदिलक्ष्मी (32) को भारी ब्याज का लालच दिया. जिसके बाद आदिलक्ष्मी ने एक लाख रुपये निवेश किया. बदले में दोगुना पैसे मिले. उसकी रकम दोगुनी हो चुकी थी.

इसके बाद आदिलक्ष्मी ने अपनी सारी बचत और अपने गहने बेचकर मिले पैसे उस रिश्तेदार के पास निवेश कर दिए. पति की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए, उसने बाहर से भी पैसे उधार लिए और कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपये उस रिश्तेदार को सौंप दिए. इसके बाद, रिश्तेदार ने पैसे लौटाने में टालमटोल करने लगी. यहां तक कि आदिलक्ष्मी से बात करने से भी बचने लगी.

आदिलक्ष्मी ने अपने पैसों के लिए उस पर दबाव बनाया, तो उस रिश्तेदार ने उसकी हत्या करने की साजिश रच डाली. उसने जून में पैसे देने का वादा करके अपने घर बुलाया. वहां आदिलक्ष्मी को बेहोश करने के बाद उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को एक प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर गांव के पास एर्राकोंडा के एक खेत में दफना दिया. उसका मोबाइल फोन पास के तालाब में फेंक दिया.