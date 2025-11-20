ETV Bharat / bharat

कड़ी सुरक्षा के बीच हिडमा, उसकी पत्नी और 11 अन्य नक्सलियों के शवों का हुआ पोस्टमॉर्टम

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि है मार्च 2026 तक माओवादी को जड़ से मिटा दिया जाएगा. इसी अभियान में कई नक्सली मारे गए.

MAOIST COMMANDER HIDMA POSTMORTEM
आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के शवों का हुआ पोस्टमॉर्टम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपचोदवरम: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के रामपचोदवरम एरिया हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच हाल में मारे गए टॉप माओवादी कमांडरों समेत अन्य 11 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ. इसे बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया.

हाल ही में मारेडुमिली जंगलों में हुए एनकाउंटर में मारे गए 11 माओवादियों के शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ. उस दौरान मृतकों के रिश्तेदार दिन भर मॉर्चरी के बाहर इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि वे शवों को अपने गांव वापस ले जा सकेंगे. डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम प्रोसेस के बाद फॉर्मैलिटी पूरी कर ली जाएंगी और शव सौंप दिए जाएंगे.

हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों में टॉप माओवादी कमांडर माडवी हिडमा का भी था, जो बैन सीपीआई माओवादी संगठन के मोस्ट वांटेड कमांडरों में से एक था. उसकी पत्नी राजे की भी उसी एनकाउंटर में मौत हो गई थी. उनके शवों का रात में कड़ी निगरानी में पोस्टमॉर्टम किया गया.

पूरी मेडिकल फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद डॉक्टरों ने देर रात हिडमा और राजे की बॉडी उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया. रात करीब 12 बजे भारी सिक्योरिटी के बीच हिडमा की बॉडी को छत्तीसगढ़ ले जाया गया. माओवादी स्ट्रक्चर में हिडमा की ऊंची रैंक और संभावित गड़बड़ी के खतरे को देखते हुए पुलिस फोर्स पूरी यात्रा में गाड़ी के साथ थी.

हिडमा कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देता था. इस महीने की 18 तारीख को मारेदुमिल्ली के जंगलों में एक बड़े एनकाउंटर में मारा गया. 18 और 19 तारीख को किए गए दो बैक-टू-बैक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कुल 13 माओवादियों को मार गिराया. इन एनकाउंटर को हाल के सालों में आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके में सबसे बड़े माओवादी-विरोधी कार्रवाइयों में से एक माना जाता है.

इस बीच छत्तीसगढ़ के पूवर्ती गांव में हिडमा का शव पहुंचने के बाद माहौल बदल गया. उसकी मां, पुंजी, कई आदिवासी गांववालों के साथ उसके शव को देखकर रो पड़ीं. पूवर्ती में माहौल गमगीन बना रहा क्योंकि रिश्तेदार और गांववाले हिडमा और उसकी पत्नी दोनों के लिए शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. उसके शव रामपचोदवरम हॉस्पिटल में सौंपे जाने के तुरंत बाद गांव लाए गए थे. रामपचोदवरम लाए गए सभी 11 माओवादियों के शवों का पोस्टमॉर्टम फॉर्मैलिटीज पूरा हो गया और उनके परिवारों को सौंपा गया.

ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश में 7 दुर्दांत नक्सली ढेर, हिडमा के बाद टॉप माओवादी देवजी भी मारा गया !

TAGGED:

NAXALITES POSTMORTEM TIGHT SECURITY
ANDHRA PRADESH MAOIST
नक्सली शव पोस्टमॉर्टम
आंध्र प्रदेश माओवादी पोस्टमॉर्टम
MAOIST COMMANDER HIDMA POSTMORTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.