कड़ी सुरक्षा के बीच हिडमा, उसकी पत्नी और 11 अन्य नक्सलियों के शवों का हुआ पोस्टमॉर्टम

हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों में टॉप माओवादी कमांडर माडवी हिडमा का भी था, जो बैन सीपीआई माओवादी संगठन के मोस्ट वांटेड कमांडरों में से एक था. उसकी पत्नी राजे की भी उसी एनकाउंटर में मौत हो गई थी. उनके शवों का रात में कड़ी निगरानी में पोस्टमॉर्टम किया गया.

हाल ही में मारेडुमिली जंगलों में हुए एनकाउंटर में मारे गए 11 माओवादियों के शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ. उस दौरान मृतकों के रिश्तेदार दिन भर मॉर्चरी के बाहर इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि वे शवों को अपने गांव वापस ले जा सकेंगे. डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम प्रोसेस के बाद फॉर्मैलिटी पूरी कर ली जाएंगी और शव सौंप दिए जाएंगे.

रामपचोदवरम: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के रामपचोदवरम एरिया हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच हाल में मारे गए टॉप माओवादी कमांडरों समेत अन्य 11 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ. इसे बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया.

पूरी मेडिकल फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद डॉक्टरों ने देर रात हिडमा और राजे की बॉडी उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया. रात करीब 12 बजे भारी सिक्योरिटी के बीच हिडमा की बॉडी को छत्तीसगढ़ ले जाया गया. माओवादी स्ट्रक्चर में हिडमा की ऊंची रैंक और संभावित गड़बड़ी के खतरे को देखते हुए पुलिस फोर्स पूरी यात्रा में गाड़ी के साथ थी.

हिडमा कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देता था. इस महीने की 18 तारीख को मारेदुमिल्ली के जंगलों में एक बड़े एनकाउंटर में मारा गया. 18 और 19 तारीख को किए गए दो बैक-टू-बैक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कुल 13 माओवादियों को मार गिराया. इन एनकाउंटर को हाल के सालों में आंध्र-छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके में सबसे बड़े माओवादी-विरोधी कार्रवाइयों में से एक माना जाता है.

इस बीच छत्तीसगढ़ के पूवर्ती गांव में हिडमा का शव पहुंचने के बाद माहौल बदल गया. उसकी मां, पुंजी, कई आदिवासी गांववालों के साथ उसके शव को देखकर रो पड़ीं. पूवर्ती में माहौल गमगीन बना रहा क्योंकि रिश्तेदार और गांववाले हिडमा और उसकी पत्नी दोनों के लिए शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. उसके शव रामपचोदवरम हॉस्पिटल में सौंपे जाने के तुरंत बाद गांव लाए गए थे. रामपचोदवरम लाए गए सभी 11 माओवादियों के शवों का पोस्टमॉर्टम फॉर्मैलिटीज पूरा हो गया और उनके परिवारों को सौंपा गया.