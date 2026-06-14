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आंध्र प्रदेश: कृष्णा नदी में नाव पलटने से 3 की मौत, एक समारोह से लौट रहे थे परिवार के 10 लोग

आंध्र प्रदेश के पालनाडु में कृष्णा नदी में 10 लोगों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. ग्रामीणों ने 6 को सुरक्षित बचाया.

Andhra Pradesh Boat Tragedy
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 3:39 PM IST

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पालनाडु (आंध्र प्रदेश): पालनाडु जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां के कोनूर इलाके में कृष्णा नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है जिसकी तलाश जारी है.

समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, एक ही परिवार के 10 रिश्तेदार नाव पर सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए कोनूर गए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वे सभी नाव से वापस लौट रहे थे, तभी अचानक बीच नदी में नाव असंतुलित होकर पलट गई. नाव पलटते ही उस पर सवार सभी 10 लोग गहरे पानी में डूबने लगे और चीख-पुकार मच गई. छह लोगों को को गांववालों ने बचा लिया.

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कृष्णा नदी में नाव हादसा
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आंध्र प्रदेश नाव पलटने से मौत
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