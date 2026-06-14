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आंध्र प्रदेश: कृष्णा नदी में नाव पलटने से 3 की मौत, एक समारोह से लौट रहे थे परिवार के 10 लोग

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

पालनाडु (आंध्र प्रदेश): पालनाडु जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां के कोनूर इलाके में कृष्णा नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है जिसकी तलाश जारी है. समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा