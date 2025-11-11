ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : मछलीपट्टनम में सर्प छत्र के नीचे स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा, 54 फीट है ऊंची

मछलीपट्टनम में सर्प छत्र के नीचे स्थापित 54 फुट की साईं बाबा की मूर्ति ( ETV Bharat )

मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश): भारत भर में वैसे तो शिरडी के साईं बाबा को समर्पित हजारों मंदिर हैं, लेकिन मछलीपट्टनम का मंदिर एक खास वजह से सबसे अलग और ऊंचा है. यहां साईं बाबा एक भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, जो फणींद्र (सर्पराज) के दिव्य फन के नीचे बैठे हैं. यह मूर्ति 54 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी है.

1994 में मछलीपट्टनम के पास चिन्नापाका गांव में एक भक्त विट्ठल राव द्वारा स्थापित इस विशाल प्रतिमा का औपचारिक अनावरण 2007 में किया गया था. 2011 में, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने इसे उस समय भारत की सबसे ऊंची साईं बाबा प्रतिमा के रूप में प्रमाणित किया था.

यद्यपि देश के अन्य भागों में इससे भी ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, फिर भी मछलीपट्टनम साईं बाबा मंदिर अपनी आध्यात्मिक भव्यता और कलात्मकता के कारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. मूर्ति को इस तरह से तैयार किया गया है कि शांत भाव लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे यह मूर्ति और भी अधिक मनमोहक दिखती है.