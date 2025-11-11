आंध्र प्रदेश : मछलीपट्टनम में सर्प छत्र के नीचे स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा, 54 फीट है ऊंची

ETV Bharat / bharat

Published : November 11, 2025 at 2:18 PM IST

मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश): भारत भर में वैसे तो शिरडी के साईं बाबा को समर्पित हजारों मंदिर हैं, लेकिन मछलीपट्टनम का मंदिर एक खास वजह से सबसे अलग और ऊंचा है. यहां साईं बाबा एक भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, जो फणींद्र (सर्पराज) के दिव्य फन के नीचे बैठे हैं. यह मूर्ति 54 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी है.

1994 में मछलीपट्टनम के पास चिन्नापाका गांव में एक भक्त विट्ठल राव द्वारा स्थापित इस विशाल प्रतिमा का औपचारिक अनावरण 2007 में किया गया था. 2011 में, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने इसे उस समय भारत की सबसे ऊंची साईं बाबा प्रतिमा के रूप में प्रमाणित किया था.

यद्यपि देश के अन्य भागों में इससे भी ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, फिर भी मछलीपट्टनम साईं बाबा मंदिर अपनी आध्यात्मिक भव्यता और कलात्मकता के कारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. मूर्ति को इस तरह से तैयार किया गया है कि शांत भाव लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे यह मूर्ति और भी अधिक मनमोहक दिखती है.

हर गुरुवार को हजारों भक्तगण यहां प्रार्थना करने और साईं बाबा के मूल स्थान शिरडी में की जाने वाली आरती में भाग लेने के लिए आते हैं. इसकी विशिष्टता को बढ़ाते हुए, मंदिर परिसर में विभिन्न धर्मों के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की मूर्तियां भी हैं, जिन पर साईं बाबा विश्वास करते थे और जिन्हें उन्होंने अपनाया था. जबकि मछलीपट्टनम मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, भारत भर में कई अन्य साईं मंदिरों ने भी अपनी भव्यता और भक्ति पहलुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है. जानिए एक नजर में.

  • शिरडी साईं बाबा मंदिर (महाराष्ट्र) को साईं आंदोलन का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं. इसके दैनिक अनुष्ठान, आरती और प्रसाद वितरण दुनिया भर में साईं पूजा के लिए मानक बने हुए हैं.
  • साईं का आंगन, गुरुग्राम (हरियाणा) को अक्सर 'उत्तर का छोटा शिरडी' कहा जाता है. यह शिरडी की ही तरह है और साल भर दिल्ली-एनसीआर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.
  • 1952 में स्थापित मायलापुर साईं बाबा मंदिर (चेन्नई) दक्षिण भारत के सबसे पुराने साईं मंदिरों में से एक है, जो अपने विशाल गुरुवार के समागमों के लिए जाना जाता है.
  • लोधी रोड साईं मंदिर (नई दिल्ली) भी राजधानी का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जो अपनी गुरुवार की प्रार्थना के लिए प्रसिद्ध है. राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों सहित सभी वर्गों के भक्त पूरे सप्ताह इस मंदिर में आते हैं.
  • साईं धाम मंदिर, रानी बाग (नई दिल्ली): राजधानी में एक और मंदिर बड़े पैमाने पर सामुदायिक सेवा, रक्तदान अभियान और मुफ्त भोजन वितरण के लिए जाना जाता है.
  • साईं बाबा मंदिर, नागांव (असम) पारंपरिक साईं प्रतीकवाद के साथ असमिया वास्तुकला के सम्मिश्रण के लिए जाना जाता है.

