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आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनाव 2025 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके कराए जाने की उम्मीद

अमरावती: आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे, न कि 2025 की 'स्पेशल समरी रिविजन' (SSR) वोटर लिस्ट के आधार पर. 'एसआईआर' की अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

माना जा रहा है कि अगर इन्हें आधार मानकर स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट जारी की जाती है, तो चुनाव कराने में देरी होगी. इसी वजह से राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ 2025 की लिस्ट को ही मंज़ूरी दी है. इसके तहत कस्बों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में फोटो-पहचान वाली वोटर लिस्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है.

राज्य चुनाव आयोग इस जानकारी के आधार पर तैयारी कर रहा है कि सरकार अक्टूबर में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की योजना बना रही है. बीसी आरक्षण पर बनी खास कमिशन ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आरक्षण पर कोई फ़ैसला लेगी. अधिकारियों का मानना ​​है कि आरक्षण की अहम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए चुनाव जल्द होने की संभावना है.