आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनाव 2025 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके कराए जाने की उम्मीद
आंध्र प्रदेश में एसआईआर की अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी.
Published : August 16, 2026 at 8:31 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे, न कि 2025 की 'स्पेशल समरी रिविजन' (SSR) वोटर लिस्ट के आधार पर. 'एसआईआर' की अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी.
माना जा रहा है कि अगर इन्हें आधार मानकर स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट जारी की जाती है, तो चुनाव कराने में देरी होगी. इसी वजह से राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ 2025 की लिस्ट को ही मंज़ूरी दी है. इसके तहत कस्बों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में फोटो-पहचान वाली वोटर लिस्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है.
राज्य चुनाव आयोग इस जानकारी के आधार पर तैयारी कर रहा है कि सरकार अक्टूबर में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की योजना बना रही है. बीसी आरक्षण पर बनी खास कमिशन ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आरक्षण पर कोई फ़ैसला लेगी. अधिकारियों का मानना है कि आरक्षण की अहम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए चुनाव जल्द होने की संभावना है.
इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने नगर प्रशासन, शहरी विकास और पंचायत राज विभागों को निर्देश दिया है कि वे नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट अगले महीने की 3 तारीख तक और उन लगभग पचास पंचायतों में, जहाँ अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई है, इस महीने की 17 तारीख तक लिस्ट प्रकाशित करने का काम पूरा कर लें.
इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि पंचायतों में मतदान केंद्रों का चयन और उनसे जुड़ी प्रकाशन प्रक्रिया इस महीने की 21 से 31 तारीख तक पूरी कर ली जानी चाहिए. राज्य चुनाव आयुक्त ने अतिरिक्त मतपेटियों के लिए दूसरे राज्यों को पहले ही पत्र लिख दिए हैं. चुनाव आयोग 30-45 दिनों में चुनाव कर्मचारियों की ट्रेनिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी करने की योजना बना रहा है.