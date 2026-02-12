ETV Bharat / bharat

'यह नौकरशाहों की सक्रिय आपराधिक साजिश के बिना कैसे हो सकता है', आंध्र प्रदेश शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट

बेंच आंध्र प्रदेश के 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

Andhra Pradesh Liquor scam K Rajasekhar Reddy bail plea hearing in Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 1:28 PM IST

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार के राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, शराब घोटाले के मामले में नौकरशाहों की सक्रिय आपराधिक साजिश के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस मामले में कथित तौर पर शामिल नौकरशाह बाहर हैं और उनका मुवक्किल अंदर है.

सीजेआई ने कहा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार वाले मामले में, नौकरशाहों की सक्रिय आपराधिक साजिश के बिना यह कैसे हो सकता है. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि, यह कोई छोटा-मोटा भ्रष्टाचार नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने दलील पेश की. उन्होंने कहा कि, अगर वे लोग भी बराबर के शामिल हैं... इस पर सीजेआई ने कहा कि, इसका मतलब यह नहीं है कि, आपको (राजशेखर रेड्डी) भी रिहा कर दिया जाए.

वकील रंजीत कुमार ने जोर देकर कहा कि "जब जांच पूरी हो जाएगी और चार्जशीट फाइल हो जाएगी, तो वे खुद से पूछेंगे कि उन्हें अंदर क्यों रखा जाए. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सामग्री और सब कुछ इकट्ठा कर लिया गया है. बेंच ने साफ कर दिया कि वह रेड्डी को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है. इस पर कुमार ने कहा कि बेंच इस मामले में नोटिस जारी कर सकती है.

हालांकि, बेंच ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस भी जारी नहीं करेगी. कुमार ने मामले में एक और आरोपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि चूंकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए उनके मुवक्किल को जेल में रखना होगा. सीजेआई ने कहा कि आरोपी आपका आदमी है और आपने उसे भगा दिया है, और पहले उसे सरेंडर करने दें. बेंच को बताया गया कि आरोपी याचिकाकर्ता का रिश्तेदार है.

सीजेआई ने कहा, "जब ब्यूरोक्रेट्स (नौकरशाह) के सवाल आते हैं, तो चाहे कुछ भी हो, वे किसी न किसी तरह मदद कर ही लेते हैं...और जिनसे आप पूछ रहे हैं, बदकिस्मती से वे उनसे मिले-जुले होंगे."

कुमार ने बेंच से अपील की कि उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दी जाए, जिसे अदालत में मान लिया गया. बेंच आंध्र प्रदेश के 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के राजशेखर रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार थे.

