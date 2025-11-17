ETV Bharat / bharat

प्रेमिका ने दोस्त के साथ मिलकर 5.80 करोड़ रुपये चुराए, ओडिशा और हैदराबाद में संपत्ति खरीदी गई

आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच में खुलासा हुआ है कि हैदराबाद से 5.80 करोड़ रुपये की रिश्वत की रकम चुराई गई थी.

Andhra Pradesh Liquor Scam Around Rs 6 Crore Bribe Money Was Stolen from Hyderabad Reveals SIT Probe
प्रेमिका ने दोस्त के साथ मिलकर 5.80 करोड़ रुपये चुराए, ओडिशा और हैदराबाद में संपत्ति खरीदी गई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने नया खुलासा किया है. एसआईटी ने पाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेटवर्क के सदस्यों ने खुद हैदराबाद से 5.80 करोड़ रुपये की रिश्वत की रकम चुराई और इसका इस्तेमाल ओडिशा और हैदराबाद में संपत्ति खरीदने के लिए किया. इसके बाद एसआईटी ने इन संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है.

एसआईटी जांच से पता चला है कि शराब की फैक्ट्रियों (distilleries) से वसूली गई रिश्वत की रकम को आरोपी राज केसिरेड्डी और टी ईश्वर किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में कई ठिकानों में जमा किया था. ऐसा ही एक ठिकाना आरोपी मोहन कोल्लीपुरी के घर में था, जो एक अन्य आरोपी साइमन प्रसन्ना का साला है.

सूत्रों के अनुसार, उस समय, मोहन का भाई अनिल कुमार, जिसके पैर में विशाखापट्टनम में फ्रैक्चर हो गया था, को इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया था. उसकी प्रेमिका, रश्मिता बेहरा, जो ओडिशा के कटक में एक स्पा और सैलून चलाती हैं, मोहन से मिलने उसके घर आई. इस दौरान रश्मिता बेहरा ने देखा कि घर में भारी मात्रा में नकदी लाई जा रही है और उसे सावधानी से रखा जा रहा है. यह जानते हुए कि यह अवैध धन है और यह सोचकर कि इसके मालिक पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसने इसे चुराने की योजना बनाई.

रश्मिता ने इरशाद अहमद से किया संपर्क
इसके बाद रश्मिता बेहरा ने कटक के अपने दोस्त इरशाद अहमद से संपर्क किया, जो जनवरी 2023 में हैदराबाद आया. उसने स्थानीय निवासी मुबारक अली के साथ हाथ मिलाया और छह सदस्यीय गिरोह का गठन किया. 13 जनवरी 2023 को, गिरोह ने मोहन के घर की बारीकी से रेकी की. अगले दिन सुबह लगभग 3:30 बजे, रश्मिता ने जानबूझकर दरवाजे खुले छोड़ दिए. गिरोह घर में घुसा और छह कार्डबोर्ड बॉक्स चुरा लिए जिनमें अनुमानित 5.80 करोड़ रुपये थे. यह पैसा पहले मुबारक अली के घर में छिपाया गया था. उसने दो बॉक्स खोले और बाकी चार इरशाद को दे दिए.

दो दिन बाद चोरी का पता चला
दो दिन बाद, मोहन और साइमन को चोरी का पता चला. ईश्वर किरण कुमार ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो उन्हें पता चला कि रश्मिता ही इसके पीछे थी. लेकिन वह पहले ही ओडिशा भाग चुकी थी, इसलिए मामला दर्ज किया गया, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई. बताया जाता है कि मोहन और साइमन ने रकम वसूलने के लिए सोना गिरवी रखा और संपत्तियां बेचीं.

शराब घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में, एसआईटी के अधिकारी मोहन और अनिल कुमार से पूछताछ कर रहे हैं. इस दौरान अनिल ने एक न्यायिक अधिकारी के सामने चोरी का विस्तृत ब्यौरा दिया. उसके बयान के आधार पर, एसआईटी की टीमों ने क्रमशः ओडिशा और हैदराबाद से रश्मिता बेहरा, इरशाद अहमद और मुबारक अली को गिरफ्तार किया. जांच से पता चला कि तीनों ने रिश्वत की रकम से ओडिशा और हैदराबाद में कई संपत्तियां खरीदीं. यह पैसा सीधे तौर पर शराब की रिश्वतखोरी से जुड़ा था, इसलिए एसआईटी ने इससे खरीदी गई सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें- हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 1.2 kg सोना बरामद, कीमत 1.55 करोड़ रुपये, दो गिरफ्तार

TAGGED:

LIQUOR SCAM
ANDHRA PRADESH LIQUOR SCAM
AP LIQUOR SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.