ETV Bharat / bharat

प्रेमिका ने दोस्त के साथ मिलकर 5.80 करोड़ रुपये चुराए, ओडिशा और हैदराबाद में संपत्ति खरीदी गई

अमरावती: आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने नया खुलासा किया है. एसआईटी ने पाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेटवर्क के सदस्यों ने खुद हैदराबाद से 5.80 करोड़ रुपये की रिश्वत की रकम चुराई और इसका इस्तेमाल ओडिशा और हैदराबाद में संपत्ति खरीदने के लिए किया. इसके बाद एसआईटी ने इन संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है.

एसआईटी जांच से पता चला है कि शराब की फैक्ट्रियों (distilleries) से वसूली गई रिश्वत की रकम को आरोपी राज केसिरेड्डी और टी ईश्वर किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में कई ठिकानों में जमा किया था. ऐसा ही एक ठिकाना आरोपी मोहन कोल्लीपुरी के घर में था, जो एक अन्य आरोपी साइमन प्रसन्ना का साला है.

सूत्रों के अनुसार, उस समय, मोहन का भाई अनिल कुमार, जिसके पैर में विशाखापट्टनम में फ्रैक्चर हो गया था, को इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया था. उसकी प्रेमिका, रश्मिता बेहरा, जो ओडिशा के कटक में एक स्पा और सैलून चलाती हैं, मोहन से मिलने उसके घर आई. इस दौरान रश्मिता बेहरा ने देखा कि घर में भारी मात्रा में नकदी लाई जा रही है और उसे सावधानी से रखा जा रहा है. यह जानते हुए कि यह अवैध धन है और यह सोचकर कि इसके मालिक पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसने इसे चुराने की योजना बनाई.

रश्मिता ने इरशाद अहमद से किया संपर्क

इसके बाद रश्मिता बेहरा ने कटक के अपने दोस्त इरशाद अहमद से संपर्क किया, जो जनवरी 2023 में हैदराबाद आया. उसने स्थानीय निवासी मुबारक अली के साथ हाथ मिलाया और छह सदस्यीय गिरोह का गठन किया. 13 जनवरी 2023 को, गिरोह ने मोहन के घर की बारीकी से रेकी की. अगले दिन सुबह लगभग 3:30 बजे, रश्मिता ने जानबूझकर दरवाजे खुले छोड़ दिए. गिरोह घर में घुसा और छह कार्डबोर्ड बॉक्स चुरा लिए जिनमें अनुमानित 5.80 करोड़ रुपये थे. यह पैसा पहले मुबारक अली के घर में छिपाया गया था. उसने दो बॉक्स खोले और बाकी चार इरशाद को दे दिए.