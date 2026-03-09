ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: APSBCL पूर्व MD ने पत्नी और साले के नाम पर खरीदी करोड़ों की संपत्ति, ED जांच में खुलासा

अमरावती(आंध्र प्रदेश): वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य पेय निगम लिमिटेड (APSBCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक दंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी ने शराब के ठेकों में रिश्वत के जरिए कथित तौर पर 95.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि ये संपत्तियां 2021 से 2025 के बीच उनकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थीं, जिसके लिए शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के माध्यम से अवैध पैसा घुमाया गया था.

जांच अधिकारियों ने बताया कि ED ने कई ऐसे लेन-देन का पता लगाया है, जिनसे संकेत मिलता है कि शराब आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गई रिश्वत की रकम वासुदेव रेड्डी के साले, मरेल्ला विजय नरसिम्हा रेड्डी की कंपनियों में भेजी गई थी. बाद में इस पैसे का इस्तेमाल जमीन और रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया, जिन्हें अंततः उनकी पत्नी कल्पना रेड्डी के नाम पर रजिस्टर कराया गया. जांचकर्ताओं को संदेह है कि अभी भी कुछ अन्य अघोषित संपत्तियां हो सकती हैं, और उन पैसों के स्रोतों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

एजेंसी ने हाल ही में शराब घोटाले के आरोपियों से जुड़ी 461.33 रुपये करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. इसमें से 95.80 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों से जुड़ी पाई गई हैं. ईडी अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह उजागर हुआ है कि कैसे रिश्वत के कथित पैसे को कई लेन-देन और कंपनियों के जरिए सफेद किया गया था.

जांच के अनुसार, वासुदेव रेड्डी ने कथित तौर पर शराब भट्टियों और आपूर्ति कंपनियों पर दबाव डाला कि वे APSBCL से सप्लाई ऑर्डर पाने के बदले रिश्वत दें. जांचकर्ताओं ने पाया कि नवंबर-दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में 'B9 बेवरेजेज लिमिटेड' को कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था. इसके बाद, इसके क्लस्टर मैनेजर महेश रेड्डी को कथित तौर पर वासुदेव रेड्डी ने बुलाया और ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए प्रति केस 65 से 78 रुपये की रिश्वत मांगी.

मांग को स्वीकार करने के बाद, B9 बेवरेजेज ने कथित तौर पर रणदीप एंटरप्राइजेज, असीफा मार्केटिंग सर्विसेज, वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज और VNR ग्लोबल जैसी फर्मों के साथ मार्केटिंग और विज्ञापन समझौते किए, जो सभी कथित तौर पर विजय नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ी थीं. ईडी अधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों ने कोई वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की, बल्कि भुगतान को रिश्वत के हिस्से के रूप में यहां भेजा गया था.

जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वासुदेव रेड्डी को 'पर्ल डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड' से सीधे 20 करोड़ रुपये मिले. उन पर एक अन्य आरोपी ईश्वर किरण कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 'सिग्मा' कंपनी को शराब परिवहन (ट्रांसपोर्ट) अनुबंध दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने का भी आरोप है, जिससे परिवहन शुल्क में काफी वृद्धि हुई और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

पत्नी के नाम पर संपत्तियां