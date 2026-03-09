आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: APSBCL पूर्व MD ने पत्नी और साले के नाम पर खरीदी करोड़ों की संपत्ति, ED जांच में खुलासा
आंध्र प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में ED ने पूर्व एमडी वासुदेव रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद, उनके वित्तीय साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोल दिया.
Published : March 9, 2026 at 2:32 PM IST
अमरावती(आंध्र प्रदेश): वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य पेय निगम लिमिटेड (APSBCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक दंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी ने शराब के ठेकों में रिश्वत के जरिए कथित तौर पर 95.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि ये संपत्तियां 2021 से 2025 के बीच उनकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थीं, जिसके लिए शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के माध्यम से अवैध पैसा घुमाया गया था.
जांच अधिकारियों ने बताया कि ED ने कई ऐसे लेन-देन का पता लगाया है, जिनसे संकेत मिलता है कि शराब आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गई रिश्वत की रकम वासुदेव रेड्डी के साले, मरेल्ला विजय नरसिम्हा रेड्डी की कंपनियों में भेजी गई थी. बाद में इस पैसे का इस्तेमाल जमीन और रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया, जिन्हें अंततः उनकी पत्नी कल्पना रेड्डी के नाम पर रजिस्टर कराया गया. जांचकर्ताओं को संदेह है कि अभी भी कुछ अन्य अघोषित संपत्तियां हो सकती हैं, और उन पैसों के स्रोतों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.
एजेंसी ने हाल ही में शराब घोटाले के आरोपियों से जुड़ी 461.33 रुपये करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. इसमें से 95.80 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों से जुड़ी पाई गई हैं. ईडी अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह उजागर हुआ है कि कैसे रिश्वत के कथित पैसे को कई लेन-देन और कंपनियों के जरिए सफेद किया गया था.
जांच के अनुसार, वासुदेव रेड्डी ने कथित तौर पर शराब भट्टियों और आपूर्ति कंपनियों पर दबाव डाला कि वे APSBCL से सप्लाई ऑर्डर पाने के बदले रिश्वत दें. जांचकर्ताओं ने पाया कि नवंबर-दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में 'B9 बेवरेजेज लिमिटेड' को कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था. इसके बाद, इसके क्लस्टर मैनेजर महेश रेड्डी को कथित तौर पर वासुदेव रेड्डी ने बुलाया और ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए प्रति केस 65 से 78 रुपये की रिश्वत मांगी.
मांग को स्वीकार करने के बाद, B9 बेवरेजेज ने कथित तौर पर रणदीप एंटरप्राइजेज, असीफा मार्केटिंग सर्विसेज, वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज और VNR ग्लोबल जैसी फर्मों के साथ मार्केटिंग और विज्ञापन समझौते किए, जो सभी कथित तौर पर विजय नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ी थीं. ईडी अधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों ने कोई वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की, बल्कि भुगतान को रिश्वत के हिस्से के रूप में यहां भेजा गया था.
जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वासुदेव रेड्डी को 'पर्ल डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड' से सीधे 20 करोड़ रुपये मिले. उन पर एक अन्य आरोपी ईश्वर किरण कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 'सिग्मा' कंपनी को शराब परिवहन (ट्रांसपोर्ट) अनुबंध दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने का भी आरोप है, जिससे परिवहन शुल्क में काफी वृद्धि हुई और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
पत्नी के नाम पर संपत्तियां
ईडी की जांच में पाया गया कि डायवर्ट किए गए पैसे को रिश्तेदारों और 'वीएनआर डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड', 'वीएनआर ग्लोबल' और 'श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मिल्क चिलिंग पॉइंट' जैसी फर्मों में भेजा गया था, जिन्होंने बाद में कई महंगी संपत्तियां खरीदीं.
पहचानी गई मुख्य संपत्तियों में एनटीआर जिले के जग्गय्यापेट मंडल के गौरावरम गांव में 49.05 करोड़ की 34 एकड़ कृषि भूमि शामिल है. यह जमीन 2022 में विजय नरसिम्हा रेड्डी और पुल्ला रेड्डी द्वारा निष्पादित एक 'गिफ्ट डीड' के माध्यम से कल्पना रेड्डी के नाम पर रजिस्टर की गई थी.
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि 'वीएनआर डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड' ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में 34.33 करोड़ की रियल एस्टेट संपत्ति खरीदी. इसके अलावा, इसी फर्म ने हैदराबाद के गंडीपेट स्थित 'वेंजा ब्रीज' में 1.40 करोड़ का एक विला खरीदा, जिसे कल्पना रेड्डी के नाम पर रजिस्टर किया गया था.
एक अन्य फर्म, 'वीएनआर ग्लोबल' पर कथित तौर पर 7.96 करोड़ की रिश्वत राशि प्राप्त करने का आरोप है, जिसका उपयोग महेश्वरम में 3,872 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने के लिए किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 8.51 करोड़ है.
अधिकारियों ने बताया कि विजय नरसिम्हा रेड्डी और पुल्ला रेड्डी से जुड़ी कई और संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क (attach) कर लिया गया है. ईडी इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के पूरे पैमाने का पता लगाने और अतिरिक्त संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है.
इसे भी पढ़ेंः
- आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम खुलासे, 'काले धन' को ऐसे बनाते थे 'सफेद'
- आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: राज केसिरेड्डी के नेटवर्क से जुड़े फार्महाउस से 11 करोड़ रुपये जब्त, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए
- आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ का शराब घोटाला, YSRCP शासन में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़