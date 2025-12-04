आंध्र प्रदेश : कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए बनाई गई सड़क का सामान गायब
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पीएम मोदी की रैली के दौरान बनाई गई सड़क का सामान गायब होने का मामला सामने आया है.
December 4, 2025
कुरनूल (आंध्र प्रदेश): यकीन नहीं होता लेकिन सच है, कुरनूल में “सड़क चोर” आ गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए कई करोड़ की लागत से बनी सड़क अब टुकड़े-टुकड़े करके चोरी हो रही है.
सड़क का ज्यादातर सामान पहले ही गायब हो चुका है, और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित रखा जाए. बता दें कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरनूल के बाहरी इलाके नन्नूर के पास एक प्राइवेट वेंचर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया था. इस दौरान 450 एकड़ जमीन पर बड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें 19 करोड़ रुपये की नई सड़कें बनाना भी शामिल है.
इनमें 2.35 किमी की फोर-लेन डामर सड़क, 2.34 किमी की टू-लेन डामर सड़क, 3.70 किमी की टू-लेन वेट-मिक्स सड़क, 5.65 किमी की वन-लेन वेट-मिक्स सड़क के अलावा कई बजरी और कच्ची सड़कें शामिल थीं. वहीं आज, डामर सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और बुरी तरह खराब हालत में हैं.
खबर है कि आपराधिक किस्म के लोग पार्किंग एरिया तक जाने वाली सड़कों को खोद रहे हैं. कई जगहों पर, सामग्री हटाने के लिए बजरी और मिट्टी की सड़कों को काट दिया गया है. इतना ही नहीं एक-रो और दो-रो वाली वेट-मिक्स सड़कों के पूरे हिस्से को पहले ही पूरी तरह से खोद दिया गया है.
बताया जाता है कि वेट-मिक्स की कीमत लगभग 3,000 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है, और कोई मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से अपराधी खुलेआम इसे लूट रहे हैं. दूसरी तरफ बजरी की अच्छी डिमांड है, उसे भी बिना किसी रुकावट के ले जाया जा रहा है.
यहां तक कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मुख्य सड़क के किनारे लगाए गए पौधे भी उखाड़ दिए गए या फिर चोरी हो गए हैं. इस बारे में पब्लिक ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि यह बहुत बुरा है कि एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन के लिए बनाए गए करोड़ों के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुपरविजन भी नहीं है. वे अथॉरिटीज से अपील कर रहे हैं कि वे दखल दें और और नुकसान होने से रोकें.
