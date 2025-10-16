ETV Bharat / bharat

डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है आंध्र प्रदेश: पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है.ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी. इन परियोजनाओं से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा. किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है.

पीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू और पवन कल्याण के रूप में एक सशक्त नेतृत्व मौजूद है. आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है. 16 महीनों से राज्य में विकास तेज गति से हो रहा है. डबल इंजन सरकार के तहत राज्य अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है. दिल्ली और अमरावती तेजी से विकास कर रहे हैं. 2047 तक हमारा देश एक विकसित भारत बन जाएगा. 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की सदी है.

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश विज्ञान और इनोवेशन सेंटर रहा है. आंध्र प्रदेश में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं और अनंत अवसर हैं. पीएम ने कहा कि मेरा जन्म ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की भूमि गुजरात में हुआ है. विश्वनाथ की भूमि काशी की सेवा का अवसर मिला. आज उन्हें श्रीशैलम मल्लिकार्जुनस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है.

अमरावती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 13,429 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति का घर है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नजीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, नारा लोकेश और अन्य ने कुरनूल के उपनगर नन्नूर में 'सुपर जीएसटी-सुपर बचत' नाम से आयोजित जनसभा में भाग लिया.

'आंध्र प्रदेश एक सब-सी गेटवे बनेगा'

प्रधानमंत्री ने कहा कि गूगल एआई डेटा सेंटर के माध्यम से आंध्र प्रदेश एक सब-सी गेटवे बनेगा. यह परियोजना विशाखापट्टनम को एआई और कनेक्टिविटी हब बनाएगी. इसके माध्यम से भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया को सेवाएं प्रदान की जाएंगी. भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास आवश्यक है. साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी उतना ही आवश्यक है.

ये परियोजनाएं रायलसीमा के प्रत्येक जिले में रोजगार पैदा करेंगी. रायलसीमा प्रगति के नए द्वार खोलेगी. परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. ओरवाकल्लू और कोप्पर्थी औद्योगिक गलियारों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. दुनिया भारत को 21वीं सदी के विनिर्माण केंद्र के रूप में देखती है. आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. कांग्रेस सरकारों ने आंध्र प्रदेश की क्षमता को नजरअंदाज किया है. आंध्र प्रदेश में देश को आगे ले जाने की शक्ति है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की तस्वीर बदल रही है.

'21वीं सदी मोदी की है'

वहीं, इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का भविष्य हैं. चंद्रबाबू ने कहा कि जीएसटी सुधारों से सभी लोगों को लाभ हुआ है.'सुपर बचत' तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी होगी. मोदी 25 वर्षों से जनसेवा में हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 21वीं सदी मोदी की है. देश सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसा नेता मिला है.

'नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी हैं'

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी हैं और बिना किसी परिणाम की अपेक्षा के देश की सेवा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. यह आत्मनिर्भर भारत ने देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है. उन्होने कहा कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। और अगली पीढ़ी की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे.

'भारत को एक अजेय शक्ति बना रहे पीएम'

कुरनूल के उपनगर नन्नूर में 'सुपर जीएसटी-सुपर बचत' सम्मेलन में बोलते हुए, लोकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक अजेय शक्ति बना रहे हैं. वहीं, मंत्री लोकेश ने कहा कि वे (मोदी) जो भी कार्यक्रम चलाते हैं, वह सफल होता है.

