इस गांव में आइसक्रीम वाहनों की एंट्री पर रोक, नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना
आईसक्रीम खाने से पेट और दांत में दर्द की शिकायत मिलने के बाद बच्चों की सेहत के लिए आइसक्रीम पर बैन लगा दिया.
Published : March 20, 2026 at 12:31 PM IST
चिंतूर: आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले के चिंतूर मंडल के गुडुरु गांव में आइसक्रीम की गाड़ियों को आने पर बैन लगा दिया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि, इस नए नियम तोड़ने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
गांव वालों ने लोगों को अलर्ट करने के लिए एक बैनर भी लगाया है जिसमें साफ-साफ लिखा गया है कि, गुडुरु गांव में आइसक्रीम की गाड़ियां नहीं आ सकती हैं और रोक तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, आइसक्रीम की क्वालिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद करीब एक हफ्ते पहले गांव के बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला लिया था. लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ वेंडर बिना सही हाइजीन या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन किए अकेले आइसक्रीम बना रहे थे और गांव में ठेले के जरिए बेच रहे थे.
स्थानीय मादिवी राजू ने कहा कि, आइसक्रीम से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि, आइसक्रीम खाने के बाद कई लोग दांत और पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं. एक और गांव वाले, बदिशा वेंकटेश ने कहा कि, आइसक्रीम में सामग्री और नुकसानदायक केमिकल के इस्तेमाल की संभावना के बारे में साफ जानकारी न होने से माता-पिता बहुत परेशान हो गए थे.
यह पहली बार नहीं है जब गुडुरु के गांववालों ने लोगों की भलाई के लिए सख्त कदम उठाए हैं. इससे पहले, उन्होंने इलाके में चल रहे एक गैर-कानूनी शराब के अड्डे को सफलतापूर्वक बंद करा दिया था, जिससे स्थानीय मुद्दों को पहले से सुलझाने का उनका मिलकर किया गया इरादा दिखा.
गांववालों ने जोर देकर कहा कि यह नया बैन किसी खास वेंडर के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक बचाव का कदम है. गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि, वे इस व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चों की सेहत से वे लोगों किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं.
इस कदम से आस-पास के इलाकों में चर्चा शुरू हो गई है, कुछ लोग समुदाय की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या पूरी तरह बैन के बजाय सख्त नियमन एक बेहतर समाधान होता.
अभी के लिए, गुडुरु अपने फ़ैसले पर अड़ा हुआ है. सुविधा से ज्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, और वहां के लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सतर्कता के बारे में साफ संदेश दे रहा है.
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