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बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे लोगों की खुशियां मातम में बदली, ऑटो की बस से टक्कर, 7 की मौत

पलनाडू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में चिलाकलुरिपेट चौराहे के पास गुरुवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हो गया. विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस की ऑटो-रिक्शा से टक्कर हो गई.

पुलिस को जैसे ही हादसे की खबर मिली वैसे ही मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. जानकारी के मुताबिक ऑटो-रिक्शा से सफर कर रहे तकरीबन 15 लोगों में से सात की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में चार बच्चे भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान चिलाकलुरिपेट मंडल के वेलुरु गांव के निवासियों के तौर पर की गई है.

पुलिस ने किसी तरह शवों को वाहन से निकाला और वहीं, गंभीर रूप से घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया. वहीं, पुलिस ने बताया कि यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब ऑटो रिक्शा पर सवार लोग बापटला जिले के कोंडामंजुलुरु में एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे. पुलिस ने आगे कहा कि हादसे की जांच की जा रही है और कारण का पता लगाया जा रहा है.