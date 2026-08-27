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बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे लोगों की खुशियां मातम में बदली, ऑटो की बस से टक्कर, 7 की मौत

हादसा उस समय हुआ जब ऑटो रिक्शा में सवार लोग जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.

ACCIDENT AT PALNADU ANDHRA PRADESH
ऑटो रिक्शा की बस से टक्कर, 7 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 8:16 AM IST

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पलनाडू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में चिलाकलुरिपेट चौराहे के पास गुरुवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हो गया. विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस की ऑटो-रिक्शा से टक्कर हो गई.

पुलिस को जैसे ही हादसे की खबर मिली वैसे ही मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. जानकारी के मुताबिक ऑटो-रिक्शा से सफर कर रहे तकरीबन 15 लोगों में से सात की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में चार बच्चे भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान चिलाकलुरिपेट मंडल के वेलुरु गांव के निवासियों के तौर पर की गई है.

पुलिस ने किसी तरह शवों को वाहन से निकाला और वहीं, गंभीर रूप से घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया. वहीं, पुलिस ने बताया कि यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब ऑटो रिक्शा पर सवार लोग बापटला जिले के कोंडामंजुलुरु में एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे. पुलिस ने आगे कहा कि हादसे की जांच की जा रही है और कारण का पता लगाया जा रहा है.

राहत कार्य में जुटी पुलिस टीम ने घायलों को गुंटूर GGH (सरकारी जनरल अस्पताल) भेजा है. पुलिस ने जानकारी दी कि सात में चार लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि दो लोगों की मौत गुंटूर GGH में और एक की मौत चिलाकलुरिपेट सरकारी अस्पताल में हुई. पुलिस ने मृतकों की पहचान बोंटा बाबू (62), बोंटा मनेम्मा (55), संपूर्णम्मा (70), लक्ष्मम्मा (75), गंगम्मा (50), चौतुपल्ली सुवर्ता (45) और मरियम्मा (45) के तौर पर की है.

पढ़ें: तेलंगाना: सूर्यापेट में तड़के दर्दनाक सड़क हादसा, 6 की मौत, 20 घायल

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