ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश सरकार ने 37 शिक्षकों को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा

आंध्र प्रदेश के 37 शिक्षक 4 से 8 मई तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के तहत सिंगापुर में आधुनिक शिक्षण विधियों की ट्रेनिंग लेंगे.

andhra pradesh govt sends 37 teachers to singapore for training of best practices in education
आंध्र प्रदेश सरकार ने 37 शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 37 सबसे अच्छे शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा है. राज्य के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने शिक्षकों के सिंगापुर दौरे पर खुशी जताई. लोकेश ने कहा कि वे सिंगापुर में पांच दिनों तक आधुनिक शिक्षण विधियां (Modern Teaching Methods), गहन चिंतन और छात्र-केंद्रित शिक्षण विधियों पर एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे.

उन्होंने बताया कि करिकुलम डिजाइन (पाठ्यक्रम निर्माण) से लेकर स्कूलों में व्यावहारिक अनुभव (Hands-on experience) तक, इस प्रोग्राम का उद्देश्य विश्व-स्तरीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को सीखना और उन्हें हमारे सरकारी स्कूलों की क्लासरूम में लागू करना है. मंत्री लोकेश ने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर इस इरादे से भेजा गया है कि अगर टीचर अच्छी तरह से प्रशिक्षित होंगे, तो क्लासरूम बदल जाएगा.

सिंगापुर ट्रिप के लिए चुने गए टीचर: पार्वतीपुरम मान्यम जिले से तीन टीचर चुने गए हैं. उन्हें एजुकेशन सिस्टम के मॉडर्न पहलुओं पर एक जागरूकता संगोष्ठी और वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है. वे शुक्रवार को सिंगापुर के लिए रवाना हुए. राज्य सरकार इस महीने की 4 से 8 तारीख तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के तहत राज्य के 37 टीचरों को अलग-अलग एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई देखने के लिए भेजा है.

इस ग्रुप में नेल्लीमार्ला मंडल के परसम हाई स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धार्थ त्रिनाधा राव, भोगापुरम मंडल के रावड़ा हाई स्कूल के टीचर सूर्यनारायण और पार्वतीपुरम मान्यम जिले के कोमारदा APTFWS के प्रिंसिपल डी. लक्ष्मण राव शामिल हैं. इस मौके पर बोलते हुए, त्रिनाधा राव ने कहा कि उन्हें अमरावती में NCRT डायरेक्टर के हाथों वीजा और पासपोर्ट मिला. उन्होंने कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते शैक्षिक तकनीक को सीखने और उन्हें राज्य में लागू करने में मदद मिलेगी. उन्हें संबंधित स्कूलों के टीचरों और स्टाफ ने बधाई दी.

चंद्रबाबू और लोकेश से मिला अवॉर्ड
राज्य के सबसे अच्छे टीचर मुजीर, जिन्होंने अपने प्रोफेशन के प्रति अपनी वफादारी और जहां भी काम किया, वहां स्टूडेंट्स को खेलकूद में बेहतर बनाने के लिए गांववालों और माता-पिता का सम्मान पाया है, उन्हें एक खास सम्मान दिया गया है. वह देश के एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करने के लिए सरकार की तरफ से 2 मई से 9 मई तक सिंगापुर के दौरे पर गए हैं. मुजीर को हाल ही में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री लोकेश के हाथों बेस्ट टीचर का अवॉर्ड मिला. प्रिंसिपल नागेश्वर राव, टीचर्स, स्टूडेंट्स और गांववालों ने उन्हें इंदुकुरुपेटा मंडल के नरसापुरम हाई स्कूल में काम करने और राज्य स्तर पर अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी.

शिक्षा अधिकारियों ने दी बधाई: अराकू वैली गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर शेट्टी रोजरानी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की देखरेख में 4 मई से सिंगापुर में होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में राज्य से चुना गया है. राज्य सरकार ने ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में हो रहे बदलावों के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने और उनकी प्रोफेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस टूर की योजना बनाई है.

इस ग्रुप में तीन राज्य स्तर के अधिकारी और 37 सरकारी टीचर शामिल हैं, जिन्हें पहले बेस्ट टीचर चुना गया था. इसमें रोजरानी को मौका मिला. वह 2 मई से 8 मई तक सिंगापुरमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी. मंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी. उनके साथ राज्य के अलग-अलग जिलों के बेस्ट टीचर भी सिंगापुर टूर पर गए हैं.

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश : तीन शहरों में चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे, गरीब और कामकाजी महिलाओं के बच्चों की होगी देखभाल

TAGGED:

BEST TEACHERS TO SINGAPORE
ANDHRA PRADESH GOVERNMENT
SINGAPORE EDUCATION SYSTEM
ANDHRA TEACHERS SINGAPORE TRIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.