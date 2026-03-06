ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी! चंद्रबाबू नायडू ने की बड़ी घोषणा

वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान चंद्रबाबू ने कहा, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना फायदेमंद होगा.

Social Media Ban for Children
अमरावती में CM कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते डिप्टी सीएम पवन कल्याण. यह तस्वीर 03 मार्च, 2026 की है. (IANS/X/@AndhraPradeshCM)
अमरावतीः ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाने के फैसले के बाद, अब भारतीय राज्य भी इसी राह पर हैं. कर्नाटक सरकार पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदी की तैयारी कर चुकी है. अब इस कड़ी में आंध्र प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है, जहां मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं. वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना फायदेमंद होगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार 90 दिनों के भीतर ऐसे उपाय लागू करना शुरू कर देगी जिससे 13 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच सोशल मीडिया तक न रहे. 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों के मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करेगी.

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सोशल मीडिया के कारण बच्चों को कोई नुकसान न हो. उन्होंने आगे कहा कि यदि तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकती है, लेकिन यदि लोग इसके गुलाम बन गए तो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है.

इससे पहले, दावोस में 'विश्व आर्थिक मंच' की वार्षिक बैठक में मंत्री नारा लोकेश ने भी बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने पर अपने विचार साझा किए थे. कुछ दिन पहले राज्य सचिवालय में मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सरकार बच्चों में सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक 'एक्शन प्लान' तैयार कर रही है.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने या अश्लील टिप्पणियों से किसी की छवि खराब करने के लिए करते हैं. उन्होंने अधिकारियों को महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और आंध्र प्रदेश को सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक बनाने के निर्देश दिए.

