कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी! चंद्रबाबू नायडू ने की बड़ी घोषणा

अमरावती में CM कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते डिप्टी सीएम पवन कल्याण. यह तस्वीर 03 मार्च, 2026 की है. ( IANS/X/@AndhraPradeshCM )

अमरावतीः ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाने के फैसले के बाद, अब भारतीय राज्य भी इसी राह पर हैं. कर्नाटक सरकार पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदी की तैयारी कर चुकी है. अब इस कड़ी में आंध्र प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है, जहां मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं. वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना फायदेमंद होगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार 90 दिनों के भीतर ऐसे उपाय लागू करना शुरू कर देगी जिससे 13 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच सोशल मीडिया तक न रहे. 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों के मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करेगी.

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सोशल मीडिया के कारण बच्चों को कोई नुकसान न हो. उन्होंने आगे कहा कि यदि तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकती है, लेकिन यदि लोग इसके गुलाम बन गए तो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है.