आंध्र प्रदेश: राजधानी अमरावती का विस्तार, दूसरे फेज के लिए मास्टर प्लान तैयार

अमरावती: आंध्र-प्रदेश की राजधानी के विस्तार को लेकर प्लान के तहत दूसरे फेज में 709.6 वर्ग किलोमीटर एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. इस एरिया में कुल 50 गांव हैं, जिनमें सात गांव ऐसे हैं जिनकी अभी दूसरे फेज में जमीन ली जा रही है.

709.6 वर्ग किलोमीटर एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसका मकसद इस एरिया को स्ट्रक्चरल तरीके से डेवलप करना, सड़क जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे कैपिटल से जोड़ना है. इसके अलावा, सभी 50 गांवों की जमीन अभी कैपिटल के लिए एक्वायर नहीं की जानी है.

सीआरडीए ने राजधानी से सटे उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आउटर रिंग रोड और पूर्व में चेन्नई-कोलकाता नेशनल हाईवे तक के इलाके के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए ग्लोबल टेंडर पहले ही बुला लिए हैं.

जिस इलाके में अभी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उसमें जिन सात गांवों की अभी जमीन ली जा रही है. उनका एरिया सिर्फ 20,494 एकड़ (82.9 वर्ग किमी) है. बाकी 43 गांवों की जमीन का एरिया 1,54,853.43 एकड़ है. कुल मिलाकर, दूसरे फेज में 1,75,347 एकड़ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाना है. 43 गांवों में से 29 गुंटूर जिले में और 14 पालनाडु जिले में हैं.

दो फेज में प्लानिंग

सीआरडीए ने कैपिटल मास्टर प्लान के दूसरे फेज को तैयार करने के लिए छह महीने की डेडलाइन तय की है. मास्टर प्लान दो फेज में तैयार किया जाएगा. जिन सात गांवों में अभी लैंड कंसोलिडेशन हो रहा है, उनके लिए डिटेल्ड मास्टर प्लान के साथ-साथ बाकी 43 गांवों के लिए स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया जाएगा.

दूसरे फेज में जिस एरिया में अभी लैंड कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां स्पोर्ट्स सिटी और स्मार्ट इंडस्ट्री बनाई जाएंगी. कैपिटल के विस्तार के तहत इस एरिया में भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं. समय की जरूरत के हिसाब से फिर से लैंड कंसोलिडेशन किया जाएगा. हर बार नई लैंड कंसोलिडेशन होने पर उस छोटे एरिया के लिए मास्टर प्लान बनाना मुमकिन नहीं है. इसलिए सीआरडीए अधिकारियों ने बताया कि अब कैपिटल से सटे 709.6 वर्ग किलोमीटर एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.

मास्टर प्लान में क्या होगा?