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आंध्र प्रदेश में गहराया पेट्रोल-डीजल का संकट, कई जिलों में 'नो स्टॉक' के बोर्ड

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक कर स्थिति की समीक्षा की.

Andhra Pradesh Fuel Crisis
आंध्र प्रदेश के एक पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लगाता कर्मचारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 5:29 PM IST

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अमरावती (आंध्र प्रदेश): पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, शनिवार को आंध्र प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत देखी गई. कई पेट्रोल पंपों पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड लगा दिए गए. तेल की यह कमी शुक्रवार रात से शुरू हुई थी, जो शनिवार तक और बढ़ गई. बताया जाता है कि डर के मारे लोगों ने जरूरत से ज्यादा तेल खरीदना (पैनिक बाइंग) शुरू कर दिया.

कुरनूल जिले में शनिवार को पेट्रोल पंप बंद रहे. बताया जा रहा है कि वाहन चालकों ने शुक्रवार आधी रात तक जमकर तेल खरीदा, जिससे शनिवार सुबह तक स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया. इसी तरह, वाईएसआर कडपा जिले के प्रोदत्तूर में 11 पेट्रोल पंपों पर 'तेल नहीं है' के बोर्ड लटके मिले. बदवेल में तो उस वक्त झगड़ा हो गया जब एक ट्रैक्टर चालक ड्रम लेकर आया और भारी मात्रा में डीजल भरवा कर ले गया.

खबरों के मुताबिक, प्रकाशम जिले में भी खदान मालिकों ने ड्रमों में भरकर तेल निकाला, जिसकी वजह से शनिवार शाम तक वहां भी स्टॉक खत्म हो गया. अनंतपुर जिले के भी कई पेट्रोल पंपों पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड लगा दिए गए. कुछ पंपों पर तेल देने की सीमा तय कर दी गई है- बड़े वाहनों को अधिकतम 10,000 रुपये, मध्यम वाहनों को 5,000 रुपये, कारों को 1,000 रुपये और बाइक को केवल 500 रुपये का ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.

नेल्लोर जिले के सैदापुरम और कोटा मंडल के कुछ पंपों पर डीजल खत्म हो गया है, जबकि दत्तलुर का एक एचपी (HP) पेट्रोल पंप तेल की कमी के कारण पिछले 20 दिनों से बंद है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की, ताकि ईंधन की कमी और उससे वाहन चालकों व किसानों को होने वाली दिक्कतों की समीक्षा की जा सके. मुख्य सचिव साईं प्रसाद और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पूर्वी गोदावरी जिले के राजनगरम में दीवानचेरुवु के पास नेशनल हाईवे 16 (NH-16) पर शनिवार सुबह एक लॉरी का डीजल खत्म हो गया, जिससे वह सड़क के बीचों-बीच रुक गई. इस खराबी की वजह से व्यस्त हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. उसी रास्ते पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण के काम ने भीषण गर्मी के बीच वाहन चालकों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया. ट्रैफिक में एंबुलेंस भी फंसी हुई दिखाई दीं.

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