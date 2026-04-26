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आंध्र प्रदेश में गहराया पेट्रोल-डीजल का संकट, कई जिलों में 'नो स्टॉक' के बोर्ड

अमरावती (आंध्र प्रदेश): पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, शनिवार को आंध्र प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत देखी गई. कई पेट्रोल पंपों पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड लगा दिए गए. तेल की यह कमी शुक्रवार रात से शुरू हुई थी, जो शनिवार तक और बढ़ गई. बताया जाता है कि डर के मारे लोगों ने जरूरत से ज्यादा तेल खरीदना (पैनिक बाइंग) शुरू कर दिया.

कुरनूल जिले में शनिवार को पेट्रोल पंप बंद रहे. बताया जा रहा है कि वाहन चालकों ने शुक्रवार आधी रात तक जमकर तेल खरीदा, जिससे शनिवार सुबह तक स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया. इसी तरह, वाईएसआर कडपा जिले के प्रोदत्तूर में 11 पेट्रोल पंपों पर 'तेल नहीं है' के बोर्ड लटके मिले. बदवेल में तो उस वक्त झगड़ा हो गया जब एक ट्रैक्टर चालक ड्रम लेकर आया और भारी मात्रा में डीजल भरवा कर ले गया.

खबरों के मुताबिक, प्रकाशम जिले में भी खदान मालिकों ने ड्रमों में भरकर तेल निकाला, जिसकी वजह से शनिवार शाम तक वहां भी स्टॉक खत्म हो गया. अनंतपुर जिले के भी कई पेट्रोल पंपों पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड लगा दिए गए. कुछ पंपों पर तेल देने की सीमा तय कर दी गई है- बड़े वाहनों को अधिकतम 10,000 रुपये, मध्यम वाहनों को 5,000 रुपये, कारों को 1,000 रुपये और बाइक को केवल 500 रुपये का ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.

नेल्लोर जिले के सैदापुरम और कोटा मंडल के कुछ पंपों पर डीजल खत्म हो गया है, जबकि दत्तलुर का एक एचपी (HP) पेट्रोल पंप तेल की कमी के कारण पिछले 20 दिनों से बंद है.