'YSRCP नेता ने चंद्रबाबू नायडू सरकार को अस्थिर करने की रची थी साजिश'! SIT का सनसनीखेज खुलासा

आंध्र प्रदेश में नकली शराब निर्माण ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था. SIT ने प्रारंभिक चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा किया है.

Fake liquor in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 5:27 PM IST

अमरावती: एसआईटी (SIT) ने निष्कर्ष निकाला है कि मुलकलाचेरुवु और इब्राहिमपट्टनम में सामने आईं सनसनीखेज नकली शराब निर्माण इकाइयों के पीछे वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश का हाथ था. एसआईटी के अनुसार, रमेश ने मुख्य आरोपी अड्डेपल्ली जनार्दन राव को 3 करोड़ रुपये का वादा करके बहकाया, उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया और पूरी आपराधिक साजिश रची.

जांच से पता चला कि इस नकली शराब रैकेट का उद्देश्य नायडू सरकार को झूठे मामलों में फंसाना और उसे बदनाम करना था. एसआईटी ने कहा कि जोगी रमेश ने खुद इन अवैध शराब इकाइयों के बारे में आबकारी अधिकारियों को जानकारी लीक की, यह सुनिश्चित किया कि छापे पड़े.

ये विवरण हाल ही में दायर 55 पन्नों के प्रारंभिक आरोप पत्र में उल्लिखित थे. एसआईटी ने 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि नकली शराब घोटाले से राज्य के खजाने को 9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

पूर्व मंत्री और मुख्य आरोपी के संबंधः

जोगी रमेश और अड्डेपल्ली जनार्दन राव के परिवार बचपन से ही इब्राहिमपट्टनम में एक ही इलाके में रहते थे. उनके बीच बहुत करीबी संबंध थे. जोगी रमेश और उनके भाई जोगी रामू 2006 से 2019 के बीच 'स्वर्ण बार' में साझेदार थे. 2019 में, इसका नाम बदलकर 'चेरीज़ बार' कर दिया गया.

इन दोनों भाइयों के समर्थन से, जनार्दन राव ने 2013 में 'बालाजी बार' खरीदा. बाद में, उन्होंने इसका नाम बदलकर 'एएनआर रेस्टोरेंट एंड बार' कर दिया. 2017 में, इब्राहिमपट्टनम के सभी बार मालिकों ने एक सिंडिकेट बनाया, जिसमें जोगी रमेश और रामू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह सिंडिकेट 2019 के चुनावों तक जारी रहा.

कैसे शुरू हुआ शराब का 'खेल':

वाईएसआरसीपी सरकार में जब जोगी रमेश मंत्री थे, तो उनके समर्थन से ही जनार्दन राव ने इब्राहिमपट्टनम के पुराने एएनआर बार में एक नकली शराब निर्माण इकाई स्थापित की थी. जनार्दन राव और उनके भाई जगनमोहन राव हर दो से तीन महीने में एक बार जोगी रमेश और उनके भाई जोगी रामू को 3-5 लाख रुपये देते थे.

ये भुगतान राजनीतिक संरक्षण सुनिश्चित करने और अधिकारियों द्वारा छापेमारी को रोकने के लिए किए जाते थे. आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार के आने और निगरानी बढ़ने के बाद, जनार्दन राव ने नकली शराब का उत्पादन बंद कर दिया.

जोगी रमेश ने अफ्रीका भेजाः

अड्डेपल्ली जनार्दन राव के इंजीनियरिंग सहपाठी जयचंद्र रेड्डी ने हाल के चुनाव तंबालापल्ले से लड़े थे, जनार्दन राव ने उनके चुनाव अभियान में भाग लिया था. जोगी रमेश को इसकी जानकारी थी.

गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, एक साजिश रचने और सरकार की छवि खराब करने के प्रयास में, जोगी रमेश ने जनार्दन राव से पहले तंबालापल्ले निर्वाचन क्षेत्र के मुलकलाचेरुवु में एक नकली शराब इकाई स्थापित करवाई. जब स्टॉक तैयार हो गया, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां छापा मारा जाए.

15 और 16 सितंबर को जोगी रमेश और रामू ने जनार्दन राव से संपर्क किया और पूछा कि जयचंद्र रेड्डी कहां हैं. जब जनार्दन राव ने उन्हें बताया कि वह अफ्रीका में हैं, तो उन्होंने जनार्दन राव को भी उसी देश के लिए निकल जाने का निर्देश दिया.

23 सितंबर को सुबह 8:30 बजे, जनार्दन राव ने जोगी रमेश से उनके घर पर मुलाकात की। रमेश ने उन्हें 3 करोड़ रुपये का वादा करके बहकाया. 24 सितंबर को जनार्धन राव अफ्रीका के लिए रवाना हो गए. कुछ दिनों बाद, रमेश ने मुलकलाचेरुवु नकली शराब इकाई के बारे में जानकारी लीक कर दी.

सरकार के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू किया. जब वह जनता में आक्रोश पैदा करने में विफल रहा, तो उसने इब्राहिमपट्टनम में नकली इकाई के बारे में जानकारी दी और वहां भी छापेमारी सुनिश्चित की.

8 लोगों के खिलाफ आरोप:

एसआईटी ने अड्डेपल्ली जनार्दन राव, अड्डेपल्ली जगनमोहन राव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं, जिन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति की और अपराध में शामिल थे. इनके नाम नकिरिकंती रवि, बादल दास, प्रदीप दास, डोंडेती श्रीनिवास रेड्डी, अंगालुरु वेंकट कल्याण और तिरुमालासेट्टी श्रीनिवास राव हैं.

संपादक की पसंद

