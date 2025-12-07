ETV Bharat / bharat

'YSRCP नेता ने चंद्रबाबू नायडू सरकार को अस्थिर करने की रची थी साजिश'! SIT का सनसनीखेज खुलासा

अमरावती: एसआईटी (SIT) ने निष्कर्ष निकाला है कि मुलकलाचेरुवु और इब्राहिमपट्टनम में सामने आईं सनसनीखेज नकली शराब निर्माण इकाइयों के पीछे वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश का हाथ था. एसआईटी के अनुसार, रमेश ने मुख्य आरोपी अड्डेपल्ली जनार्दन राव को 3 करोड़ रुपये का वादा करके बहकाया, उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया और पूरी आपराधिक साजिश रची.

जांच से पता चला कि इस नकली शराब रैकेट का उद्देश्य नायडू सरकार को झूठे मामलों में फंसाना और उसे बदनाम करना था. एसआईटी ने कहा कि जोगी रमेश ने खुद इन अवैध शराब इकाइयों के बारे में आबकारी अधिकारियों को जानकारी लीक की, यह सुनिश्चित किया कि छापे पड़े.

ये विवरण हाल ही में दायर 55 पन्नों के प्रारंभिक आरोप पत्र में उल्लिखित थे. एसआईटी ने 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि नकली शराब घोटाले से राज्य के खजाने को 9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

पूर्व मंत्री और मुख्य आरोपी के संबंधः

जोगी रमेश और अड्डेपल्ली जनार्दन राव के परिवार बचपन से ही इब्राहिमपट्टनम में एक ही इलाके में रहते थे. उनके बीच बहुत करीबी संबंध थे. जोगी रमेश और उनके भाई जोगी रामू 2006 से 2019 के बीच 'स्वर्ण बार' में साझेदार थे. 2019 में, इसका नाम बदलकर 'चेरीज़ बार' कर दिया गया.

इन दोनों भाइयों के समर्थन से, जनार्दन राव ने 2013 में 'बालाजी बार' खरीदा. बाद में, उन्होंने इसका नाम बदलकर 'एएनआर रेस्टोरेंट एंड बार' कर दिया. 2017 में, इब्राहिमपट्टनम के सभी बार मालिकों ने एक सिंडिकेट बनाया, जिसमें जोगी रमेश और रामू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह सिंडिकेट 2019 के चुनावों तक जारी रहा.

कैसे शुरू हुआ शराब का 'खेल':

वाईएसआरसीपी सरकार में जब जोगी रमेश मंत्री थे, तो उनके समर्थन से ही जनार्दन राव ने इब्राहिमपट्टनम के पुराने एएनआर बार में एक नकली शराब निर्माण इकाई स्थापित की थी. जनार्दन राव और उनके भाई जगनमोहन राव हर दो से तीन महीने में एक बार जोगी रमेश और उनके भाई जोगी रामू को 3-5 लाख रुपये देते थे.

ये भुगतान राजनीतिक संरक्षण सुनिश्चित करने और अधिकारियों द्वारा छापेमारी को रोकने के लिए किए जाते थे. आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार के आने और निगरानी बढ़ने के बाद, जनार्दन राव ने नकली शराब का उत्पादन बंद कर दिया.