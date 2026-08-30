आंध्र प्रदेश का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर: कुरनूल एयरपोर्ट से अब उड़ेंगे ट्रेनी पायलट, एयर होस्टेस के भी खुलेंगे रास्ते
आंध्र प्रदेश के कुरनूल एयरपोर्ट पर राज्य का पहला फ्लाइट पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है. जानें क्या होगी खूबी.
Published : August 30, 2026 at 7:45 PM IST
कुरनूल (आंध्र प्रदेश): राज्य का पहला फ्लाइट पायलट ट्रेनिंग सेंटर (विमान पायलट प्रशिक्षण केंद्र) पूरी तरह तैयार हो चुका है. प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद, कर्नूल हवाई अड्डे पर 1.25 एकड़ भूमि मैसूर की 'ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन एकेडमी' को आवंटित की गई थी.
अकादमी ने प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वहां एक इमारत का निर्माण किया है। इसने इमारत के बगल में एक आधुनिक हैंगर सुविधा भी तैयार की है। इस सुविधा में चार प्रशिक्षण विमानों को रखा जा सकता है. साइट पर एक छोटा एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) केंद्र स्थापित किया गया है. प्रशिक्षण विमानों के लिए आवश्यक मरम्मत और सर्विसिंग वहीं की जा सकती है.
हवाई अड्डे के रनवे और प्रशिक्षण केंद्र के बीच प्रशिक्षण विमानों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक टैक्सीवे का निर्माण किया गया है. छात्रों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सिमुलेटर स्थापित किए गए हैं.
'ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन एकेडमी' चेन्नई स्थित 'हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस' का हिस्सा है. यह संगठन पिछले 12 सालों से मैसूरु में ट्रेनिंग दे रहा है. अब यह कर्नूल में अपना दूसरा सेंटर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह एकेडमी सेसना (Cessna) और टेक्नैम (Tecnam) जैसे ब्रांडों के सिंगल-इंजन और मल्टी-इंजन वाले प्रशिक्षण विमानों का संचालन करती है.
एविएशन एकेडमी के सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने के लिए कुरनूल हवाई अड्डे की इस सुविधा पर लगभग 100 करोड़ की लागत से इंतजाम किए जा रहे हैं.
वर्तमान में, पायलटों के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग कुरनूल में ही दी जा रही है. इसके बाद उन्हें प्रैक्टिकल उड़ान प्रशिक्षण के लिए मैसूरु भेजा जा रहा है. एक बार जब कर्नूल एकेडमी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी यहीं दी जाएगी. भविष्य में, यहां ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू और एयर होस्टेस जैसे पदों के लिए भी कोर्स शुरू किए जाएंगे.
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