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गधी के दूध से चमत्कारी इलाज का दावा, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

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हावेरी (कर्नाटक): आंध्र प्रदेश के चार परिवार अपने 20 से अधिक गधों के साथ इस समय हावेरी में डेरा डाले हुए हैं. ये परिवार गधे का पालन करते हैं और उनका दूध बेचते हैं. सुबह 7 बजे से ही इन परिवारों के सदस्य दूध बेचने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं. उनका दावा है कि गधी का दूध खांसी, अस्थमा, बुखार, सर्दी और अपच जैसी बीमारियों में फायदेमंद है, और स्किन की चमक भी बढ़ाता है. वे दावा करते हैं कि सुबह खाली पेट गधी का दूध पीने से ये बीमारियां खत्म हो सकती हैं.

हावेरी में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के पास कैंप लगाए हुए ये परिवार पहले बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई दूसरे शहरों और कस्बों में जा चुके हैं. उनका कहना है कि बड़े शहरों में उनके प्रोडक्ट की काफी डिमांड है. कीमतें ₹100 से ₹300 तक: परिवार दूध को छोटे चम्मच से लेकर छोटे गिलास में बेचते हैं. उन्होंने रेट इस तरह तय किए हैं: एक चम्मच सर्विंग के लिए ₹100, एक छोटे गिलास के लिए ₹200, और एक बड़े गिलास के लिए ₹300. ये परिवार हर दिन अलग-अलग मोहल्लों में जाते हैं; जहां वे किसी दिन हजार रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी कमाई सिर्फ एक या दो सौ रुपये तक रह जाती है. वे बताते हैं कि वे गधों को वही चारा खिलाते हैं जो मवेशियों को दिया जाता है. हर गधा रोज आधा लीटर दूध देता है. अगर दूध बिक जाता है, तो ठीक है; नहीं तो, परिवार के सदस्य – बड़े और बच्चे – खुद ही पी जाते हैं. इन परिवारों में से एक बुजुर्ग पिरयाजी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोग गधी का दूध पी सकते हैं. इसे पीने से सर्दी-जुकाम, कफ जमा होना और खांसी जैसी बीमारियों से बचाव होता है. हम सुबह 10 बजे से पहले दूध बेच देते हैं. हम पहले से ही बेंगलुरु, चेन्नई, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में गधी का दूध बेचते हैं. यह दूध पीने से सर्दी, खांसी और सांस की दिक्कतें दूर होती हैं. हम इसे गिलास में 100 से 200 रुपये में बेचते हैं. गधी का दूध पीने से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं." परिवार के एक और सदस्य सुरेश ने कहा, "गधी का दूध खांसी और सर्दी के लिए बहुत अच्छा इलाज है. इसे भूख बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है. बच्चे और बड़े सभी इसे पी सकते हैं. हम सुबह 6 बजे अपना काम करने के लिए निकलते हैं और दोपहर 12 बजे तक लौट आते हैं." उन्होंने बताया, "हम एक चम्मच गधी का दूध ₹100 में और छोटे या बड़े गिलास ₹200 से ₹300 में बेचते हैं. एक गधी दिन में आधा लीटर दूध देती है. कुछ दिन बिक्री ₹1,000 या ₹2,000 तक पहुंच जाती है, जबकि अन्य दिनों में बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती."